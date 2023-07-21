https://sputniknews.com.tr/20230721/czn-burakin-babasi-deprem-bolgesindeki-yardimlari-reklam-icin-yapti-icinden-gelerek-degil-1073810448.html
CZN Burak'ın babası: Deprem bölgesindeki yardımları reklam için yaptı, içinden gelerek değil
CZN Burak'ın babası: Deprem bölgesindeki yardımları reklam için yaptı, içinden gelerek değil
CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir, babası tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi oldu. Oğlunun şikayetiyle ilgili konuşan baba "Deprem... 21.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-21T14:07+0300
2023-07-21T14:07+0300
2023-07-21T14:30+0300
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Sosyal medya fenomeni CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, geçtiğimiz günlerde babası İsmail Özdemir tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi oldu. İddiaların ardından baba İsmail Özdemir Kanal D Haber'e konuşarak oğlunun olandırıcılık iddiasını yalanladı. Özdemir, "Hiç alakası yok dolandırmayla. Deprem bölgesindeki yardımları da hep reklam için yaptı içinden gelerek yapmadı. Annesinin genlerini almış babaya karşı düşman ediyor. Sosyal medyasını da ben sağladım, 2 sene öncesine kadar Burak diye bir şey yoktu" dedi.CZN Burak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada babası tarafından dolandırıldığını ve adının geçtiği restoranlarla tüm ilişkisini kestiğini söylemişti. Yurt dışında çeşitli yerlerde mekanları bulanan CZN Burak, garajındaki son model arabalarını satarak İstanbul'daki ilk mekanını açacağını söyledi.Burak Özdemir'in annesi Didem Bozbura da İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet aldığı iddiasıyla yargılandı. Bozbura, 'irtikap' (kamu görevinde yalan söyleme, hile yapma) iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay ceza almıştı.
https://sputniknews.com.tr/20201111/istanbul-fakultesindeki-rusvet-davasi-czn-burakin-annesinin-de-yer-aldigi-3-sanigin-adli-kontrolu-1043207108.html
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czn burak, deprem, dava, mahkeme, türkiye, haberler
CZN Burak'ın babası: Deprem bölgesindeki yardımları reklam için yaptı, içinden gelerek değil
14:07 21.07.2023 (güncellendi: 14:30 21.07.2023) Abone ol
CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir, babası tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi oldu. Oğlunun şikayetiyle ilgili konuşan baba "Deprem bölgesindeki yardımları da hep reklam için yaptı içinden gelerek yapmadı" diyerek dolandırma iddiasını yalanladı.
Sosyal medya fenomeni CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, geçtiğimiz günlerde babası İsmail Özdemir tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi oldu.
İddiaların ardından baba İsmail Özdemir Kanal D Haber'e konuşarak oğlunun olandırıcılık iddiasını yalanladı. Özdemir, "Hiç alakası yok dolandırmayla. Deprem bölgesindeki yardımları da hep reklam için yaptı içinden gelerek yapmadı. Annesinin genlerini almış babaya karşı düşman ediyor. Sosyal medyasını da ben sağladım, 2 sene öncesine kadar Burak diye bir şey yoktu" dedi.
CZN Burak, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada babası tarafından dolandırıldığını ve adının geçtiği restoranlarla tüm ilişkisini kestiğini söylemişti. Yurt dışında çeşitli yerlerde mekanları bulanan CZN Burak, garajındaki son model arabalarını satarak İstanbul'daki ilk mekanını açacağını söyledi.
Burak Özdemir'in annesi Didem Bozbura da İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet aldığı iddiasıyla yargılandı. Bozbura, 'irtikap' (kamu görevinde yalan söyleme, hile yapma) iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay ceza almıştı.