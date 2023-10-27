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https://sputniknews.com.tr/20231027/arastirma-1-yil-boyunca-alkol-icmeyi-birakirsaniz-vucudunuzdanelerdegisir-1076791888.html
Araştırma: 1 yıl boyunca alkol içmeyi bırakırsanız vücudunuzda neler değişir?
Araştırma: 1 yıl boyunca alkol içmeyi bırakırsanız vücudunuzda neler değişir?
Bir yıl boyunca alkol içilmediğinde vücutta birçok sağlıklı değişimler yaşanıyor. Bu değişimleri Sputnik derledi. 27.10.2023, Sputnik Türkiye
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yaşam
içki
içki
alkollü içki
bira
rakı
alkol
sağlık
sağlıklı yaşam
sağlıklı uyku
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Alkolün zararlı etkileri, uzmanlar tarafından sık sık uyarılar ile hatırlatılıyor. Diğer yandan özellikle son yıllarda popüler olan, internet aracılığıyla organize edilen ve birçok kişinin hikayelerini paylaştığı 'Alkolsüz Ekim' gibi farklı 'challengelar' bulunuyor. Bu süre zarfında insanlar internet ortamlarında birbirlerini teselli ederek, 1 ay boyunca 'kötü alışkanlıklardan' uzak durmaya çalışıyor. Bu gibi etkinlikler ise son zamanlarda artıyor. Peki, 1 yıl boyunca alkol içmezseniz vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur? Uzmanlar, alkol içilmediği ilk günlerde normale oranla uyku kalitesinde artış gözlemlendiğini aktardı. Ayrıca hayatta daha rasyonel kararlar alınıldığı ve yaratıcılık oranının arttığı belirtiliyor. Bunun da ötesinde, alkol harcamalarınız olmayacağı için cebinize para kaldığı gibi, bir ay sonrasında kalp krizi ve felç riski azaltıyor ve karaciğer ve böbrekler de iyileşiyor. Devamında ise, enerji seviyesinde ve ruh halinde büyük bir gelişim meydana geliyor. Hayattan keyif almayı büyük oranda etkileyen dopamin seviyesi normal seviyeye geliyor ve böylece insanlar birçok etkinlikten daha fazla keyif almaya başlıyor. Alkol içtikten sonra dopamini çok salgılan beyin, dopamin reseptörlerine aşırı yükleniyor ve uyuşturuyor. Devamında bunu düzeltmek için beyin de üzüntü ve umutsuzluk hormonları baş gösteriyor. Fakat kısa bir süre dahi alkolü bırakanlar, bu tür sorunları rahatça aşabiliyor. Bununla birlikte, alkoldeki yüksek kaloriden dolayı sağlıklı bir şekilde kilo kaybı da yaşanıyor. Burada alkol yerine yemek yeme alışkanlığını yerleştirmemek önemli. Üçüncü aydan itibaren karaciğer, mide, meme, ağız, yumurtalık, gırtlak, yemek borusu ve daha birçok kanser riskine yakalanma riskiniz azalıyor. Alkolsüz yaşam ayrıca cildi de büyük oranda güzelleştiriyor ve iyileştiriyor. Peki ya bir yıl sonra? 1 yıl boyunca alkol tüketmeyen bir kişide büyük miktarda enerji artışı, sağlıklı ruh hali, kilo problemi kalmamış ve iyi sosyal ilişkilere sahip oluyor. Dopamin seviyesindeki artış sayesinde yeni deneyimlere daha iyi tepki veriliyor ve insanlar daha mutlu oluyor. Buna ek olarak hem gündelik hayatta hem de iş verimliliğinde büyük bir artış yakalanıyor. Uzmanlar, cüzdanınızı da sevindiren bu alışkanlık sayesinde alkol veya kutlamaya para harcamak yerine farklı türde zevk veren birçok alışkanlığın kapısı da açılmış olduğunu belirtiyor. Son olarak, kanser, kalp hastalığı, karaciğer hastalığı ve böbrek hastalığı riski önemli ölçüde düşüyor ve vücuttaki hastalıklara karşı bağışıklık fonksiyonu çok daha iyi bir şekilde çalışıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230525/arastirma-yuksek-oranda-alkol-tuketimi-kas-kutlesi-kaybina-yol-aciyor-1071548116.html
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alkolü bırakmak, alkolü bırakırsam ne olur, alkolü bırakırsam neler olur, alkolün zararları, alkolün vücuda etkileri ne, alkolün vücuda etkileri
alkolü bırakmak, alkolü bırakırsam ne olur, alkolü bırakırsam neler olur, alkolün zararları, alkolün vücuda etkileri ne, alkolün vücuda etkileri

Araştırma: 1 yıl boyunca alkol içmeyi bırakırsanız vücudunuzda neler değişir?

15:00 27.10.2023 (güncellendi: 16:24 27.10.2023)
© AFP 2023Bira - Alkol
Bira - Alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2023
© AFP 2023
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Bir yıl boyunca alkol içilmediğinde vücutta birçok sağlıklı değişimler yaşanıyor. Bu değişimleri Sputnik derledi.
Alkolün zararlı etkileri, uzmanlar tarafından sık sık uyarılar ile hatırlatılıyor. Diğer yandan özellikle son yıllarda popüler olan, internet aracılığıyla organize edilen ve birçok kişinin hikayelerini paylaştığı 'Alkolsüz Ekim' gibi farklı 'challengelar' bulunuyor. Bu süre zarfında insanlar internet ortamlarında birbirlerini teselli ederek, 1 ay boyunca 'kötü alışkanlıklardan' uzak durmaya çalışıyor. Bu gibi etkinlikler ise son zamanlarda artıyor. Peki, 1 yıl boyunca alkol içmezseniz vücudunuzda ne gibi değişiklikler olur?
Uzmanlar, alkol içilmediği ilk günlerde normale oranla uyku kalitesinde artış gözlemlendiğini aktardı. Ayrıca hayatta daha rasyonel kararlar alınıldığı ve yaratıcılık oranının arttığı belirtiliyor. Bunun da ötesinde, alkol harcamalarınız olmayacağı için cebinize para kaldığı gibi, bir ay sonrasında kalp krizi ve felç riski azaltıyor ve karaciğer ve böbrekler de iyileşiyor.
Devamında ise, enerji seviyesinde ve ruh halinde büyük bir gelişim meydana geliyor. Hayattan keyif almayı büyük oranda etkileyen dopamin seviyesi normal seviyeye geliyor ve böylece insanlar birçok etkinlikten daha fazla keyif almaya başlıyor.
Alkol içtikten sonra dopamini çok salgılan beyin, dopamin reseptörlerine aşırı yükleniyor ve uyuşturuyor. Devamında bunu düzeltmek için beyin de üzüntü ve umutsuzluk hormonları baş gösteriyor. Fakat kısa bir süre dahi alkolü bırakanlar, bu tür sorunları rahatça aşabiliyor.
Bununla birlikte, alkoldeki yüksek kaloriden dolayı sağlıklı bir şekilde kilo kaybı da yaşanıyor. Burada alkol yerine yemek yeme alışkanlığını yerleştirmemek önemli.
Üçüncü aydan itibaren karaciğer, mide, meme, ağız, yumurtalık, gırtlak, yemek borusu ve daha birçok kanser riskine yakalanma riskiniz azalıyor. Alkolsüz yaşam ayrıca cildi de büyük oranda güzelleştiriyor ve iyileştiriyor.

Peki ya bir yıl sonra?

1 yıl boyunca alkol tüketmeyen bir kişide büyük miktarda enerji artışı, sağlıklı ruh hali, kilo problemi kalmamış ve iyi sosyal ilişkilere sahip oluyor. Dopamin seviyesindeki artış sayesinde yeni deneyimlere daha iyi tepki veriliyor ve insanlar daha mutlu oluyor. Buna ek olarak hem gündelik hayatta hem de iş verimliliğinde büyük bir artış yakalanıyor.
Uzmanlar, cüzdanınızı da sevindiren bu alışkanlık sayesinde alkol veya kutlamaya para harcamak yerine farklı türde zevk veren birçok alışkanlığın kapısı da açılmış olduğunu belirtiyor. Son olarak, kanser, kalp hastalığı, karaciğer hastalığı ve böbrek hastalığı riski önemli ölçüde düşüyor ve vücuttaki hastalıklara karşı bağışıklık fonksiyonu çok daha iyi bir şekilde çalışıyor.
Bira - bira bardağı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
YAŞAM
Araştırma: Yüksek oranda alkol tüketimi kas kütlesi kaybına yol açıyor
25 Mayıs, 11:38
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