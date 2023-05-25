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Araştırma: Yüksek oranda alkol tüketimi kas kütlesi kaybına yol açıyor
Araştırma: Yüksek oranda alkol tüketimi kas kütlesi kaybına yol açıyor
Bilim insanları, yüksek oranda alkol tüketen kişilerin ileri yaşlarda kas kütlelerinin azaldığını ortaya koydu. 25.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-25T11:38+0300
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yaşam
alkol
alkol tüketimi
kas
erime
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Medical News sitesinde yer alan habere göre, İngiltere’deki East Anglia Üniversitesi'nden araştırmacılar, geniş çaplı biyomedikal kaynak ve veri tabanı olan UK Biobank'tan, yüksek oranda alkol tüketiminin kas kütlelerine etkisini incelemek amacıyla, yaşları 37 ila 73 olan yaklaşık 200 bin kişinin bilgilerini taradı.Araştırmaya, benzer vücut büyüklüklerine sahip kişilerin verileri dahil edilirken, bu kişilerin fiziksel aktivite seviyelerinin ve protein tüketimi oranlarının da yakın olmasına dikkat edildi.İnsanların vücut büyüklüklerine oranla sahip oldukları kas kütleleri ile alkol tüketimleri arasındaki ilişkinin izlendiği çalışmada, özellikle yaşları 50 ila 60 olan kişilerde alkol tüketenlerin daha az tüketenlere kıyasla iskelet kası kütlesinin az olduğu kaydedildi.Katılımcılar arasında günde bir şişe şarap ve fazlasını tüketen katılımcıların en az kas kütlesine sahip kesim olduğu ortaya kondu.Bilim insanları, özellikle orta yaş ve yaşlılığın ilk dönemlerinde yüksek oranda alkol tüketiminin ciddi kas problemlerine yol açabileceğini belirterek, bu yaşlarda alkol tüketiminin önemli oranda azaltılması gerektiğini kaydetti.Çalışma 'Calcified Tissue International' dergisinde yayımlandı.
https://sputniknews.com.tr/20230421/48-milyon-kisinin-40-yillik-verileri-incelendi-az-alkol-tuketiminin-sagliga-hicbir-faydasi-yok-1070003567.html
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alkol, alkol tüketimi, kas, erime
alkol, alkol tüketimi, kas, erime

Araştırma: Yüksek oranda alkol tüketimi kas kütlesi kaybına yol açıyor

11:38 25.05.2023
© AFP 2023 / SAEED KHANBira - bira bardağı
Bira - bira bardağı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2023
© AFP 2023 / SAEED KHAN
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Bilim insanları, yüksek oranda alkol tüketen kişilerin ileri yaşlarda kas kütlelerinin azaldığını ortaya koydu.
Medical News sitesinde yer alan habere göre, İngiltere’deki East Anglia Üniversitesi'nden araştırmacılar, geniş çaplı biyomedikal kaynak ve veri tabanı olan UK Biobank'tan, yüksek oranda alkol tüketiminin kas kütlelerine etkisini incelemek amacıyla, yaşları 37 ila 73 olan yaklaşık 200 bin kişinin bilgilerini taradı.
Araştırmaya, benzer vücut büyüklüklerine sahip kişilerin verileri dahil edilirken, bu kişilerin fiziksel aktivite seviyelerinin ve protein tüketimi oranlarının da yakın olmasına dikkat edildi.
İnsanların vücut büyüklüklerine oranla sahip oldukları kas kütleleri ile alkol tüketimleri arasındaki ilişkinin izlendiği çalışmada, özellikle yaşları 50 ila 60 olan kişilerde alkol tüketenlerin daha az tüketenlere kıyasla iskelet kası kütlesinin az olduğu kaydedildi.
Katılımcılar arasında günde bir şişe şarap ve fazlasını tüketen katılımcıların en az kas kütlesine sahip kesim olduğu ortaya kondu.
Bilim insanları, özellikle orta yaş ve yaşlılığın ilk dönemlerinde yüksek oranda alkol tüketiminin ciddi kas problemlerine yol açabileceğini belirterek, bu yaşlarda alkol tüketiminin önemli oranda azaltılması gerektiğini kaydetti.
Çalışma 'Calcified Tissue International' dergisinde yayımlandı.
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