Ankara Valiliği'nden yüksek ses uyarısı

Ankara Valiliği, planlı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek ses nedeniyle tedirginlik yaşanmaması için uçuş programını yayınladı.



Buna göre bugün 13.30 ve yarın 17'de Anıtkabir üzerinde prova uçuşu yapılacak.



SOLOTÜRK'ün Cumhuriyet Bayramı gösteri uçuşu ise pazar günü saat 13'de yine Anıtkabir üzerinde olacak.