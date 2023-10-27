https://sputniknews.com.tr/20231027/ankara-valiliginden-yuksek-ses-uyarisi-1076779320.html
Ankara Valiliği'nden yüksek ses uyarısı
Ankara Valiliği'nden yüksek ses uyarısı
Ankara Valililği, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde SOLOTÜRK'ün provo uçuşu yapacağını belirtirerk Başkentlileri yüksek sese karşı uyardı. 27.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-27T10:00+0300
2023-10-27T10:00+0300
2023-10-27T10:00+0300
türkiye
29 ekim
kutlama
ankara
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104020/50/1040205041_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_63ec203533822805830782479801e40b.jpg
Ankara Valiliği, planlı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek ses nedeniyle tedirginlik yaşanmaması için uçuş programını yayınladı.Buna göre bugün 13.30 ve yarın 17'de Anıtkabir üzerinde prova uçuşu yapılacak.SOLOTÜRK'ün Cumhuriyet Bayramı gösteri uçuşu ise pazar günü saat 13'de yine Anıtkabir üzerinde olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230902/soloturk-tokyo-drift-sarkisi-esliginde-gokyuzunde-yanladi-1075131177.html
türkiye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104020/50/1040205041_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_4c2c28346be16aae19fbea49a3705d52.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
29 ekim, kutlama, ankara
Ankara Valiliği'nden yüksek ses uyarısı
Abone ol
Ankara Valililği, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde SOLOTÜRK'ün provo uçuşu yapacağını belirtirerk Başkentlileri yüksek sese karşı uyardı.
Ankara Valiliği, planlı prova ve gösteri uçuşları nedeniyle oluşabilecek yüksek ses nedeniyle tedirginlik yaşanmaması için uçuş programını yayınladı.
Buna göre bugün 13.30 ve yarın 17'de Anıtkabir üzerinde prova uçuşu yapılacak.
SOLOTÜRK'ün Cumhuriyet Bayramı gösteri uçuşu ise pazar günü saat 13'de yine Anıtkabir üzerinde olacak.