https://sputniknews.com.tr/20230902/soloturk-tokyo-drift-sarkisi-esliginde-gokyuzunde-yanladi-1075131177.html

SOLOTÜRK, 'Tokyo Drift' şarkısı eşliğinde gökyüzünde 'yanladı'

SOLOTÜRK, 'Tokyo Drift' şarkısı eşliğinde gökyüzünde 'yanladı'

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, TEKNOFEST nedeniyle yaptığı gösteride Hızlı ve Öfkeli filminin meşhur 'Tokyo Drift' şarkısı eşliğinde 'yanladı'. 02.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-02T16:03+0300

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tokyo

drift

uçak

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Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Cumhuriyetin 100. yılında Ankara'da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Etimesgut Havalimanı'nda gerçekleşen festivalde Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi SOLOTÜRK, havada adeta 'yanladı'. Gösteriyi Hızlı ve Öfkeli filmi ile meşhur olan 'Tokyo Drift' şarkısının eşliğinde yapan SOLOTÜRK'ün Eylül ayı etkinlik takvimi ise şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20230901/turk-yildizlari-ankara-semalarinda-kalp-cizdi-1075110751.html

tokyo

ankara

etimesgut

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