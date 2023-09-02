https://sputniknews.com.tr/20230902/soloturk-tokyo-drift-sarkisi-esliginde-gokyuzunde-yanladi-1075131177.html
SOLOTÜRK, 'Tokyo Drift' şarkısı eşliğinde gökyüzünde 'yanladı'
SOLOTÜRK, 'Tokyo Drift' şarkısı eşliğinde gökyüzünde 'yanladı'
Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, TEKNOFEST nedeniyle yaptığı gösteride Hızlı ve Öfkeli filminin meşhur 'Tokyo Drift' şarkısı eşliğinde 'yanladı'. 02.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-02T16:03+0300
2023-09-02T16:03+0300
2023-09-02T16:03+0300
yaşam
tokyo
drift
uçak
f-16
solotürk
solotürk
gösteri
teknofest
ankara
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Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Cumhuriyetin 100. yılında Ankara'da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Etimesgut Havalimanı'nda gerçekleşen festivalde Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi SOLOTÜRK, havada adeta 'yanladı'. Gösteriyi Hızlı ve Öfkeli filmi ile meşhur olan 'Tokyo Drift' şarkısının eşliğinde yapan SOLOTÜRK'ün Eylül ayı etkinlik takvimi ise şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230901/turk-yildizlari-ankara-semalarinda-kalp-cizdi-1075110751.html
tokyo
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tokyo, drift, uçak, f-16, solotürk, solotürk, gösteri, teknofest, ankara, etimesgut
tokyo, drift, uçak, f-16, solotürk, solotürk, gösteri, teknofest, ankara, etimesgut
SOLOTÜRK, 'Tokyo Drift' şarkısı eşliğinde gökyüzünde 'yanladı'
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Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, TEKNOFEST nedeniyle yaptığı gösteride Hızlı ve Öfkeli filminin meşhur 'Tokyo Drift' şarkısı eşliğinde 'yanladı'.
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Cumhuriyetin 100. yılında Ankara'da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Etimesgut Havalimanı'nda gerçekleşen festivalde Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi SOLOTÜRK, havada adeta 'yanladı'. Gösteriyi Hızlı ve Öfkeli filmi ile meşhur olan 'Tokyo Drift' şarkısının eşliğinde yapan SOLOTÜRK'ün Eylül ayı etkinlik takvimi ise şöyle: