https://sputniknews.com.tr/20230901/turk-yildizlari-ankara-semalarinda-kalp-cizdi-1075110751.html
Türk Yıldızları Ankara semalarında 'kalp' çizdi
Türk Yıldızları Ankara semalarında 'kalp' çizdi
Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST'in 3.gününde gününde Türk Yıldızları'nın gösterisi 'kalp' şeklindeki gösterisi büyük ilgi topladı. 01.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-01T15:48+0300
2023-09-01T15:48+0300
2023-09-01T15:48+0300
türkiye
video
teknofest
ankara
türk yıldızları
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Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, kapılarını bu kez Ankara'da bilim ve teknoloji meraklılarına açtı. TEKNOFEST'in 3.gününde Türk Yıldızları'nın gösterisi izleyiciler tarafından yoğun ilgi çekti. Türk Yıldızları, Başkent semalarında 'kalp' çizdi.
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Türkyıldızları Ankara selamalarına kalp çizdi
Türkyıldızları Ankara selamalarına kalp çizdi
2023-09-01T15:48+0300
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PT0M36S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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video, teknofest, ankara, türk yıldızları, видео
video, teknofest, ankara, türk yıldızları, видео
Türk Yıldızları Ankara semalarında 'kalp' çizdi
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Ankara'da düzenlenen TEKNOFEST'in 3.gününde gününde Türk Yıldızları'nın gösterisi 'kalp' şeklindeki gösterisi büyük ilgi topladı.
Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, kapılarını bu kez Ankara'da bilim ve teknoloji meraklılarına açtı.
TEKNOFEST'in 3.gününde Türk Yıldızları'nın gösterisi izleyiciler tarafından yoğun ilgi çekti.
Türk Yıldızları, Başkent semalarında 'kalp' çizdi.