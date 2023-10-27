https://sputniknews.com.tr/20231027/acun-ilicalidan-survivor-aciklamasi-kansiz-adam-sevmem-1076794981.html

Acun Ilıcalı'dan Survivor açıklaması: 'Kansız adam sevmem'

Acun Ilıcalı'dan Survivor açıklaması: 'Kansız adam sevmem'

Acun Ilıcalı katıldığı bir programda Survivor'a çağırdığı için pişman olduğu kişilerden bahsetti. Ilıcalı "Nankör insan, kansız adam sevmem" dedi. 27.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-27T16:59+0300

2023-10-27T16:59+0300

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yaşam

acun ilıcalı

survivor

yarışma

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Ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, katıldığı bir Youtube programında Survivor'a katılan yarışmacılarla ilgili bir açıklamada bulundu.Ilıcalı, Nur Tuğba Namlı’nın “Survivor’a keşke almasaydım dediğiniz kimse var mı?” sorusunu sert sözlerle yanıtladı.'Sen nasıl ünlü oldun?'Ilıcalı, “Var, birkaç kansız çıktı. Çocuğu biz ünlü yaptık, bizim sayemizde dizide oynuyor. Survivor’ı soruyorlar Survivor’ı bana sormayın' diyor" dedi. Ilıcalı sözlerine "Ben de aradım 'Kardeşim meraktan soruyorum, sen nasıl ünlü oldun?' dedim. 'Ben çıktıktan sonra seyrettim bölümleri bana yanlış olmuş.' dedi. 'Çıktıktan sonra bizde bir program da yaptın' dedim” ifadelerine yer verdi.Ilıcalı “Nankör insan, kansız adam sevmem. Ben kimseden teşekkür istemedim. Dokunduğum insanların birçoğu da güzel şeyler söyler. Bana bakışıyla insanlar belli ediyor zaten ama nankörlüğü affetmem” şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20231023/15-yildir-izinde-olan-adam-zam-yapmadigi-icin-is-yerine-dava-acti-1076638267.html

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acun ilıcalı, survivor, yarışma