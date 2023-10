https://sputniknews.com.tr/20231023/15-yildir-izinde-olan-adam-zam-yapmadigi-icin-is-yerine-dava-acti-1076638267.html

15 yıldır 'izinde' olan adam, zam yapmadığı için iş yerine dava açtı

15 yıldır 'izinde' olan adam, zam yapmadığı için iş yerine dava açtı

Teknoloji devi bir şirketin üst düzey bir bilişim çalışanı (IT) Ian Clifford, son 15 yıldır hastalık izninde olmasına rağmen maaşına zam yapılmadığı için... 23.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-23T16:37+0300

2023-10-23T16:37+0300

2023-10-23T16:37+0300

yaşam

ibm

çalışma

evden çalışma

çalışma izni

emeklilik

emeklilik yaşı

it

it teknolojileri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1f/1074198247_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0ca3a9df8f60dc9058a4c2bd7e8bdecd.jpg

ABD’de teknoloji devi olarak bilinen bir şirkette üst düzey bir IT görevlisi olarak çalışan Ian Clifford, sağlık sorunlarından dolayı 2008 yılında hastalık iznine ayrıldı. 2013 yılına kadar hasta izninde kalan IT görevlisi, 2013’te tıbbi olarak tamamen emekli oldu. IBM, Clifford’un işten çıkarılmaması için şirketin sunduğu avantajlardan biri olan ‘engellilik planına’ dahil edildiği bir uzlaşma anlaşmasına vardı. Aktarılan bilgiye göre Clifford, çalışma yükümlülüğü olmayan bir çalışan olarak firmadan maaş olmaya devam etti, fakat çalışmayı bıraktı.Anlaşmaya göre şirket, kazancın dörtte üçünü maaş olarak 65 yaşına kadar Clifford’a vermeye devam edecek. Bu sayede çalışan, yıllık 54 bin sterlin ödeme almaya devam ediyor. Clifford’un toplam alacağı para ise 1.5 milyon sterlin olarak belirtiliyor.Ancak belirtilene göre, Clifford son on yılda maaşının hiç artmaması nedeniyle memnun olmadığı için Şubat 2022’de işvereni IBM’ye ‘engelliye ayrımcılık uygulama’ sebebinden dava açtı. Dava sebebinde ise şirketin 2013 yılından beri Clifford’un maaşını hiç yükseltmediğini fakat enflasyon arttığı için maaşının çöpe gittiğini açıklandı.Mahkeme meseleyi görüştükten sonra ise aktarılana göre yargıç, durumla ilgili “Maaş artışını sadece aktif olarak çalışanlar alabilir. Fakat, aktif olmayan bir çalışanın böyle bir hakkı yoktur. Ayrıca iddia, şirketin engellilere ayrımcılık yaptığını iddia ederken aslında firma herhangi bir engelli ayrımı yapmamaktadır. Çünkü plandan sadece hali hazırda engelliler faydalanabilmektedir. Ödenilen ücretin cömert olmaması ile engelli ayrımcılığı arasında fark vardır. Ki yine de, yılda 50 bin sterlinin değeri 30 yıl içinde yarıya düşse dahi bu hala çok önemli bir avantajdır” ifadelerini kullandı.Sonuç olarak, Clifford’un herhangi bir maaşında herhangi bir artış olmayacağı açıklandı.

https://sputniknews.com.tr/20230510/zam-isteyip-kiracisini-catalla-yaralayan-ev-sahibinin-yargilanmasina-baslandi-catal-plastikti-1070888858.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ibm, çalışma, evden çalışma, çalışma izni, emeklilik, emeklilik yaşı, it, it teknolojileri