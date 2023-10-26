https://sputniknews.com.tr/20231026/putin-yakinda-insanoglunun-hayati-uzay-alani-olmadan-mumkun-olmayacak-1076772214.html

Putin: Yakında insanoğlunun hayatı uzay alanı olmadan mümkün olmayacak

Putin: Yakında insanoğlunun hayatı uzay alanı olmadan mümkün olmayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, insanoğlunun hayatının yakında uzay alanı olmadan mümkün olmayacağını, ülkelerin geleceğinin, dünya arenasındaki... 26.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-26T23:16+0300

2023-10-26T23:16+0300

2023-10-26T23:16+0300

dünya

rusya

vladimir putin

uzay

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Rusya lideri Putin, bugün uzay alanında çalışan genç bilim insanları ve uzmanlarla görüşmede, “Siz hepiniz zaten bu son derece umut verici alanda çalışıyorsunuz. Yakında bu alan olmadan, sadece kalkınma değil insanoğlunun hayatı kesinlikle mümkün olmayacak. Ülkelerin varlığı, dünya arenadaki statüleri, ülkelerin kalkınma kalitesi uzaysız mümkün olmayacak. Tüm bunlar giderek daha ilginç, daha büyük, daha heyecan verici hale geliyor. Az önce 2030’da uzayda neler olacağına dair matematiksel modele baktım. Büyük şok yaratıyor” ifadesini kullandı.Rusya’nın Uluslararası Uzay İstasyonu kapsamındaki işbirliğinin devam edeceğini dile getiren Putin, “En iyi olma fırsatımız var” dedi.Luna-25 uzay aracının Ay’a çarpması olayına da değinen Rus lider, kazanın onu çok üzdüğünü kaydederek, “Ama uzay alanı böyle bir şey. Çok zor görevler. Herkes bunu anlıyor. Olumsuz da olsa bu bir deneyim. Gelecekte hataların olmaması için bu deneyimden yararlanılacak” yorumunda bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20231026/kremlin-putinin-hamas-heyetiyle-gorusme-plani-yok-1076769252.html

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