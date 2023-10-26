https://sputniknews.com.tr/20231026/kremlin-putinin-hamas-heyetiyle-gorusme-plani-yok-1076769252.html
Kremlin: Putin'in Hamas heyetiyle görüşme planı yok
Kremlin: Putin'in Hamas heyetiyle görüşme planı yok
Kremlin Sözcüsü Peskov, Devlet Başkanı Putin'in Hamas heyetiyle görüşme planının olmadığını belirtti. 26.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-26T20:45+0300
2023-10-26T20:45+0300
2023-10-26T20:45+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'yı ziyaret eden Filistinli Hamas hareketi heyetiyle görüşme planının olmadığını söyledi.Gazetecilerin ‘Putin ile Hamas temsilcileri arasında görüşme olup olmayacağı’ sorusuna Peskov, "Hayır. Temaslar Dışişleri Bakanlığı hattında" yanıtını verdi.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hamas temsilcilerinin Moskova'yı ziyaret ettiğini doğrulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231026/hamastan-rusyanin-cabalarina-ve-putinin-ortadogu-ile-ilgili-tutumuna-ovgu-1076766099.html
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Kremlin: Putin'in Hamas heyetiyle görüşme planı yok
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Kremlin Sözcüsü Peskov, Devlet Başkanı Putin'in Hamas heyetiyle görüşme planının olmadığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'yı ziyaret eden Filistinli Hamas hareketi heyetiyle görüşme planının olmadığını söyledi.
Gazetecilerin ‘Putin ile Hamas temsilcileri arasında görüşme olup olmayacağı’ sorusuna Peskov, "Hayır. Temaslar Dışişleri Bakanlığı hattında" yanıtını verdi.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, Hamas temsilcilerinin Moskova'yı ziyaret ettiğini doğrulamıştı.