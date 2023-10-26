https://sputniknews.com.tr/20231026/hamastan-rusyanin-cabalarina-ve-putinin-ortadogu-ile-ilgili-tutumuna-ovgu-1076766099.html

Hamas’tan Rusya’nın çabalarına ve Putin'in Ortadoğu ile ilgili tutumuna övgü

Hamas’tan Rusya’nın çabalarına ve Putin'in Ortadoğu ile ilgili tutumuna övgü

Hamas, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile yapılan görüşmede Rusya lideri Vladimir Putin'in Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin tutumunu ve... 26.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-26T19:19+0300

2023-10-26T19:19+0300

2023-10-26T19:19+0300

dünya

mihail bogdanov

hamas

vladimir putin

israil-filistin

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Hamas’ın görüşmeye ilişkin yazılı açıklamasında, heyet üyelerinin ‘Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutumunun yanı sıra aktif Rus diplomasisinin çabalarını da çok takdir ettiği’ belirtildi.Toplantıda İsrail'in ‘Batı tarafından desteklenen suçlarını’ durdurmanın yollarının tartışıldığına dikkat çekilen açıklamada ayrıca hareketin İsrail'in ‘işgaline’ mümkün olan tüm yollarla direnme hakkını yeniden teyit ettiği ifade edildi.Daha önce Bogdanov, Katar ziyareti sırasında Hamas’ın siyasi liderleri ile görüştüğünü, tarafların rehineler konusunun ele alındığını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231026/rusya-disisleri-ortadogudaki-durum-bolgesel-bir-catismaya-donusme-riski-tasiyor-1076761542.html

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mihail bogdanov, hamas, vladimir putin, israil-filistin