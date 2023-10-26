https://sputniknews.com.tr/20231026/hamastan-rusyanin-cabalarina-ve-putinin-ortadogu-ile-ilgili-tutumuna-ovgu-1076766099.html
Hamas’tan Rusya’nın çabalarına ve Putin'in Ortadoğu ile ilgili tutumuna övgü
Hamas’tan Rusya’nın çabalarına ve Putin'in Ortadoğu ile ilgili tutumuna övgü
Hamas, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile yapılan görüşmede Rusya lideri Vladimir Putin'in Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin tutumunu ve... 26.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-26T19:19+0300
2023-10-26T19:19+0300
2023-10-26T19:19+0300
dünya
mihail bogdanov
hamas
vladimir putin
israil-filistin
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Hamas’ın görüşmeye ilişkin yazılı açıklamasında, heyet üyelerinin ‘Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutumunun yanı sıra aktif Rus diplomasisinin çabalarını da çok takdir ettiği’ belirtildi.Toplantıda İsrail'in ‘Batı tarafından desteklenen suçlarını’ durdurmanın yollarının tartışıldığına dikkat çekilen açıklamada ayrıca hareketin İsrail'in ‘işgaline’ mümkün olan tüm yollarla direnme hakkını yeniden teyit ettiği ifade edildi.Daha önce Bogdanov, Katar ziyareti sırasında Hamas’ın siyasi liderleri ile görüştüğünü, tarafların rehineler konusunun ele alındığını açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231026/rusya-disisleri-ortadogudaki-durum-bolgesel-bir-catismaya-donusme-riski-tasiyor-1076761542.html
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mihail bogdanov, hamas, vladimir putin, israil-filistin
mihail bogdanov, hamas, vladimir putin, israil-filistin
Hamas’tan Rusya’nın çabalarına ve Putin'in Ortadoğu ile ilgili tutumuna övgü
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Hamas, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov ile yapılan görüşmede Rusya lideri Vladimir Putin'in Filistin-İsrail çatışmasına ilişkin tutumunu ve Rus diplomasisinin çabalarını çok taktir ettiğini bildirdi.
Hamas’ın görüşmeye ilişkin yazılı açıklamasında, heyet üyelerinin ‘Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tutumunun yanı sıra aktif Rus diplomasisinin çabalarını da çok takdir ettiği’ belirtildi.
Toplantıda İsrail'in ‘Batı tarafından desteklenen suçlarını’ durdurmanın yollarının tartışıldığına dikkat çekilen açıklamada ayrıca hareketin İsrail'in ‘işgaline’ mümkün olan tüm yollarla direnme hakkını yeniden teyit ettiği ifade edildi.
Daha önce Bogdanov, Katar ziyareti sırasında Hamas’ın siyasi liderleri ile görüştüğünü, tarafların rehineler konusunun ele alındığını açıklamıştı.