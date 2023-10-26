https://sputniknews.com.tr/20231026/15-temmuz-sehitler-koprusunun-kapatilmasi-karari-kaldirildi--1076772550.html

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün kapatılması kararı kaldırıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün kapatılması kararı kaldırıldı

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılması kararının kaldırıldığını bildirdi. 26.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-26T23:38+0300

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türkiye

15 temmuz şehitler köprüsü

istanbul valiliği

29 ekim cumhuriyet bayramı

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İstanbul Valiliği, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 26-29 Ekim'de belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılması kararının kaldırıldığını bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 26-27-28 ve 29 Ekim tarihlerinde belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılması kararının alındığı anımsatıldı.Açıklamada, "Organizasyon komitesinin yaptığı son incelemeler sonucunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak faaliyetlerin yapılacağı alternatif bir alan bulunmuştur. Sonuç itibarıyla köprünün kapatılması kararı kaldırılmıştır. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlama etkinlikleri planlandığı şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

https://sputniknews.com.tr/20231026/cumhurbaskani-erdoganin-29-ekim-cumhuriyet-bayrami-programi-aciklandi-1076772317.html

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15 temmuz şehitler köprüsü 29 ekimde kapatılacak mı, istanbul valiliğinden açıklama, istanbul valiliğinden 29 ekim açıklaması