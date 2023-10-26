https://sputniknews.com.tr/20231026/15-temmuz-sehitler-koprusunun-kapatilmasi-karari-kaldirildi--1076772550.html
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün kapatılması kararı kaldırıldı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün kapatılması kararı kaldırıldı
İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılması kararının kaldırıldığını bildirdi. 26.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-26T23:38+0300
2023-10-26T23:38+0300
2023-10-26T23:41+0300
türkiye
15 temmuz şehitler köprüsü
istanbul valiliği
29 ekim cumhuriyet bayramı
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İstanbul Valiliği, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 26-29 Ekim'de belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılması kararının kaldırıldığını bildirdi.Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 26-27-28 ve 29 Ekim tarihlerinde belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılması kararının alındığı anımsatıldı.Açıklamada, "Organizasyon komitesinin yaptığı son incelemeler sonucunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak faaliyetlerin yapılacağı alternatif bir alan bulunmuştur. Sonuç itibarıyla köprünün kapatılması kararı kaldırılmıştır. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlama etkinlikleri planlandığı şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
https://sputniknews.com.tr/20231026/cumhurbaskani-erdoganin-29-ekim-cumhuriyet-bayrami-programi-aciklandi-1076772317.html
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15 temmuz şehitler köprüsü 29 ekimde kapatılacak mı, istanbul valiliğinden açıklama, istanbul valiliğinden 29 ekim açıklaması
15 temmuz şehitler köprüsü 29 ekimde kapatılacak mı, istanbul valiliğinden açıklama, istanbul valiliğinden 29 ekim açıklaması
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün kapatılması kararı kaldırıldı
23:38 26.10.2023 (güncellendi: 23:41 26.10.2023) Abone ol
İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılması kararının kaldırıldığını bildirdi.
İstanbul Valiliği, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 26-29 Ekim'de belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılması kararının kaldırıldığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenecek 29 Ekim Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 26-27-28 ve 29 Ekim tarihlerinde belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılması kararının alındığı anımsatıldı.
Açıklamada, "Organizasyon komitesinin yaptığı son incelemeler sonucunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak faaliyetlerin yapılacağı alternatif bir alan bulunmuştur. Sonuç itibarıyla köprünün kapatılması kararı kaldırılmıştır. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlama etkinlikleri planlandığı şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.