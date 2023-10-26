https://sputniknews.com.tr/20231026/cumhurbaskani-erdoganin-29-ekim-cumhuriyet-bayrami-programi-aciklandi-1076772317.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek özel programlara katılacak. 26.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-26T23:30+0300
2023-10-26T23:30+0300
2023-10-26T23:31+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
türkiye yüzyılı
29 ekim
29 ekim cumhuriyet bayramı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0f/1075496248_0:158:3079:1890_1920x0_80_0_0_74ddd036ef26390e5a0219f42572e4af.jpg
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim'de devlet erkanıyla Anıtkabir'e ziyarette bulunacak.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Dev Eser' Yağlı Boya Resim Sergisi'ne katılacak Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'nda tebrikleri kabul edecek.TBMM'de '100. Yıl Resmi Geçit Töreni'ne iştirak edecek Erdoğan, Donanma ve Türk Hava Kuvvetleri'nin İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenini izleyecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100. Yıl Hitabı gerçekleştirecek.Cumhuriyet Bayramı'nda saat 17.00'de, başta TCG Anadolu olmak üzere 100 gemiyle Boğaz'da geçit töreni yapılacak. Bu törene, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK dahil 20 muharip uçak da eşlik edecek.Geçit töreninde ayrıca 101 pare top atışı da gerçekleştirilecek. Bu, donanma tarihindeki en büyük geçit töreni olacak.Cumhuriyetin Sesi, Cumhuriyetin Rengi etkinliğiyle de Galata Kulesi, Haydarpaşa Tren Garı, Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM Binası), Etnografya Müzesi, Saat Kulesi, Dolmabahçe Sarayı gibi tarihi mekanlar ile Efes Antik Şehri, Kapadokya gibi turistik mekanlar, özel ışık gösterileriyle renklendirilecek.Bu mekanlarda, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına özel bestelenen 100. Yıl Marşı icra edilecek.Dron, havai fişek ve ışık gösterileriTürkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, 2023 dron ile İstanbul Boğazı'nda ışık ve havai fişek gösterileri yapılacak.İstanbul Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi'nin önüne kurulacak 'Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı' gösterim alanında, su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerin yayımlandığı ekranlarla, geçmişten bugüne Türkiye Yüzyılı vizyonu interaktif ve teknolojik bir deneyimle vatandaşların beğenisine sunulacak.Türkiye Yüzyılı logosundan esinlenerek oluşturulan Türkiye Yüzyılı enstalasyonu da 29 Ekim'in parçası olacak.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0f/1075496248_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_d0e5b1fb63f3aad32b8ad4afbac1b2a0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, türkiye yüzyılı, 29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı
recep tayyip erdoğan, türkiye yüzyılı, 29 ekim, 29 ekim cumhuriyet bayramı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı açıklandı
23:30 26.10.2023 (güncellendi: 23:31 26.10.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek özel programlara katılacak.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim'de devlet erkanıyla Anıtkabir'e ziyarette bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Dev Eser' Yağlı Boya Resim Sergisi'ne katılacak Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'nda tebrikleri kabul edecek.
TBMM'de '100. Yıl Resmi Geçit Töreni'ne iştirak edecek Erdoğan, Donanma ve Türk Hava Kuvvetleri'nin İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenini izleyecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 100. Yıl Hitabı gerçekleştirecek.
Cumhuriyet Bayramı'nda saat 17.00'de, başta TCG Anadolu olmak üzere 100 gemiyle Boğaz'da geçit töreni yapılacak. Bu törene, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK dahil 20 muharip uçak da eşlik edecek.
Geçit töreninde ayrıca 101 pare top atışı da gerçekleştirilecek. Bu, donanma tarihindeki en büyük geçit töreni olacak.
Cumhuriyetin Sesi, Cumhuriyetin Rengi etkinliğiyle de Galata Kulesi, Haydarpaşa Tren Garı, Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM Binası), Etnografya Müzesi, Saat Kulesi, Dolmabahçe Sarayı gibi tarihi mekanlar ile Efes Antik Şehri, Kapadokya gibi turistik mekanlar, özel ışık gösterileriyle renklendirilecek.
Bu mekanlarda, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına özel bestelenen 100. Yıl Marşı icra edilecek.
Dron, havai fişek ve ışık gösterileri
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, 2023 dron ile İstanbul Boğazı'nda ışık ve havai fişek gösterileri yapılacak.
İstanbul Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi'nin önüne kurulacak 'Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı' gösterim alanında, su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerin yayımlandığı ekranlarla, geçmişten bugüne Türkiye Yüzyılı vizyonu interaktif ve teknolojik bir deneyimle vatandaşların beğenisine sunulacak.
Türkiye Yüzyılı logosundan esinlenerek oluşturulan Türkiye Yüzyılı enstalasyonu da 29 Ekim'in parçası olacak.