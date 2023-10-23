https://sputniknews.com.tr/20231023/yks-turkiye-13su-genc-kim-milyoner-olmak-isterde-parola-sorusunu-gecemedi-1076638059.html
YKS Türkiye 13.'sü genç, Kim Milyoner Olmak İster’de 'parola' sorusunu geçemedi
YKS Türkiye 13.'sü genç, Kim Milyoner Olmak İster’de 'parola' sorusunu geçemedi
Kim Milyoner Olmak İster'e katılan YKS 13'üncüsü Bünyamin Kalaycı, baraj sorusunu geçemedi. 23.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-23T15:58+0300
2023-10-23T15:58+0300
2023-10-23T15:58+0300
yaşam
kim milyoner olmak ister
parola
yükseköğretim kurumları sınavı (yks)
yarışma
heyecan
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ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Programa katılan Bünyamin Kalaycı, bu sene YKS'ye katıldığını ve bu sınavda başarılı olarak Türkiye 13'üncüsü olduğunu dile getirdi.Milyoner'de ilk soruyu rahatlıkla geçen yarışmacı, ikinci soruda dikkatsizliğine yenildi.İkinci soruda yarışmacının karşısına, "İnternet sitelerinde, parola güvenliği açısından 'yeni parola' oluşturulurken aranan kriterler arasında genellikle hangisi olmaz?" sorusu çıktı. Yarışmacı hızlı bir şekilde 'C- En az bir özel karakter içermesi' cevabını verdi. Yanlış cevap veren yarışmacı 'D- Doğum tarihine tıpatıp uyması' cevabını görünce oldukça şaşırdı.Yarışmacı böylelikle ilk baraj kısmını geçemedi ve ödül almadan yarışmaya veda etti.
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kim milyoner olmak ister, parola, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), yarışma, heyecan
kim milyoner olmak ister, parola, yükseköğretim kurumları sınavı (yks), yarışma, heyecan
YKS Türkiye 13.'sü genç, Kim Milyoner Olmak İster’de 'parola' sorusunu geçemedi
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Kim Milyoner Olmak İster'e katılan YKS 13'üncüsü Bünyamin Kalaycı, baraj sorusunu geçemedi.
ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Programa katılan Bünyamin Kalaycı, bu sene YKS'ye katıldığını ve bu sınavda başarılı olarak Türkiye 13'üncüsü olduğunu dile getirdi.
Milyoner'de ilk soruyu rahatlıkla geçen yarışmacı, ikinci soruda dikkatsizliğine yenildi.
İkinci soruda yarışmacının karşısına, "İnternet sitelerinde, parola güvenliği açısından 'yeni parola' oluşturulurken aranan kriterler arasında genellikle hangisi olmaz?" sorusu çıktı. Yarışmacı hızlı bir şekilde 'C- En az bir özel karakter içermesi' cevabını verdi. Yanlış cevap veren yarışmacı 'D- Doğum tarihine tıpatıp uyması' cevabını görünce oldukça şaşırdı.
Yarışmacı böylelikle ilk baraj kısmını geçemedi ve ödül almadan yarışmaya veda etti.