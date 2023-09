https://sputniknews.com.tr/20230925/1-milyon-odulu-kazanan-rabia-birsen-gogercin-yarismayi-nasil-kazandigini-acikladi-1075738673.html

1 milyon ödülü kazanan Rabia Birsen Göğercin, yarışmayı nasıl kazandığını açıkladı

1 milyon ödülü kazanan Rabia Birsen Göğercin, yarışmayı nasıl kazandığını açıkladı

Kim Milyoner Olmak İster'de son soruyu da doğru cevaplayarak milyoner olan Rabia Birsen Göğercin, yarışmaya katılma sürecini anlattı. 25.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-25T08:02+0300

2023-09-25T08:02+0300

2023-09-25T08:02+0300

yaşam

rabia birsen göğercin

kim milyoner olmak ister

milyoner

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0a/1075367486_37:0:643:341_1920x0_80_0_0_ed5a94651af810ff0b314a574a207281.jpg

Geçen günlerde 1 milyonluk soruyu doğru cevaplayarak 'Kim Milyoner Olmak İster'in 6'ncı milyoneri olan Rabia Birsen Göğercin, kendisine yarışmayı kazandıran şeyin çok fazla kitap okuması ve annesinin küçüklüğünden beri kardeşleriyle birlikte kendisine de belgesel seyrettirmesi olduğunu düşündüğünü ifade etti.Milliyet’te yer alan habere göre, Göğercin, yarışmaya ilişkin olarak şunları kaydetti:"Televizyon karşısında 'Kim Milyoner Olmak İster' programını izlerken birden anneme, 'Ben de programa katılacağım' dedim. O da 'Dene bakalım' dedi. Birden dönüş oldu. O sırada ben tatildeydim. Tatilde olduğum için yarışmaya gitmeyecektim. Çünkü çok uzun zamandır tatil yapamamıştım. Bu nedenle tatil beni daha çok cezbediyordu. Hemen annemi aradım. Annem, 'Bu tarz fırsatlar her zaman insana sunulmaz. Hayatını dolu dolu yaşamak için fırsatları değerlendir ve git' dedi. Yarışmaya katıldım. Sonrasında her şey çok hızlı gelişti. 400 bin TL'lik soruya kadar geldim. Bir hafta sonra 1 milyonluk soruyu gördüm. 1 milyonu kazanmakla kalmayıp 80 milyonun kalbini kazandım. Sadece bununla da kalmayıp pek çok insana idol olduğum söyleniyor. Yarışma bana maddi kazançtan ziyade manevi kazanç sağladı. Bu manevi kazancın rakamlarla ölçülebilecek bir değeri yok."“Bence bir insanı her şey geliştirebilir. Bir insanın gelişmesi için öncelikle kendi kendini geliştirmesi gerekir" diyen Rabia, şöyle devam etti:"Ben öyle çok büyük üniversitelerde okuyan ya da çok büyük başarılara imza atan biri değilim. Sıradan bir insanım. Farkım çok fazla kitap okumam. Bir de annemin bana ve kardeşlerime sürekli belgesel seyrettirmesi olabilir. Çünkü bizim evimizde dizi, film ya da sabah programları seyredilmiyor. Biz haberin yanı sıra, tarihi ya da coğrafi belgeseller izliyoruz. Bunların da çok katkısının olduğunu düşünüyorum."2 Ekim’de işlemler başlayacakRabia, yarışma esnasında büyük ödülü kazandığı takdirde kendisine estetik bir el yaptırmak istediğini söylemişti. Turkuvaz Medya'dan bu konuda bir teklif aldığını ve teklifi kabul ettiğini söyleyen Rabia, 2 Ekim’de işlemlerin başlayacağının bilgisini verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230911/kim-milyoner-olmak-isterde-1-milyonluk-soru-heyecani-yanit-verdi-odulle-ne-yapacagini-acikladi-1075370288.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rabia birsen göğercin, kim milyoner olmak ister, milyoner