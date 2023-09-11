https://sputniknews.com.tr/20230911/kim-milyoner-olmak-isterde-1-milyonluk-soru-heyecani-yanit-verdi-odulle-ne-yapacagini-acikladi-1075370288.html

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru heyecanı: Yanıt verdi, ödülle ne yapacağını açıkladı

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru heyecanı: Yanıt verdi, ödülle ne yapacağını açıkladı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Rabia Birsen Güvercin, 1 milyonluk soruya doğru yanıt vererek ödülün sahibi oldu. Güvercin... 11.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-11T05:58+0300

2023-09-11T05:58+0300

2023-09-11T06:29+0300

yaşam

kim milyoner olmak ister

kenan imirzalıoğlu

ödül

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Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV'de yayınlanan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de dün 1 milyon liralık soru heyecanı yaşandı. Geçen hafta 1 milyon TL'lik soruyu açtırmaya hak kazanan Rabia Birsen Güvercin'in yarıştığı son bölüm de dün akşam yayınlandı.Son soruyu da bilmeyi başaran Güvercin, 1 milyon TL'yi kazandı.Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk sorunun yanıtıTürkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?A- ) ŞB- ) VC- ) GD- ) HRabia Birsen Güvercin soruya "b şıkkı" yanıtını verdi. V harfini seçen Güvercin, 1 milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oldu.Rabia Birsen Güvercin kimdir, hayat hikâyesi nedir?Yarışmacı 24 yaşında, aslen Konyalı ancak Ankara'da yaşıyor. Bu yıl Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldu. Yarışmacı aynı zamanda izci olduğunu da dile getirdi. Rabia Birsen Güvercin geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nda babasının kasıp dükkanında kolunu kıyma makinesine kaptırdığını belirtti.Kenan İmirzalıoğlu'nun, kazandığı ödülle ne yapacağına ilişkin soruya Rabia Birsen Güvercin, şu yanıtı verdi:"Estetik el, o biyonik kol gibi hareket edebilen bir şey değil. hareket edemiyor ama bunun gibi de görünmüyor. Sol elimin aynısını tarıyorlar. Bilek amputasyonu ya bileğe kadar taranıyor. O kadar gerçekçi oluyor ki gözenekler, tırnak şekliniz her şey belli oluyor. Onu biraz uzun yapacaklar ki bir bütün gibi duracak. Takıp çıkarabiliyorsunuz."Güvercin, İmirzalıoğlu'nun "Başka bir hayalin var mı?" sorusuna ise, "Ben kolumdan 2. kez ameliyat olmuştum. Aynı odada başkası ile kalıyordum. Onunda 2 bacağı yoktu. Odaya her giren geçmiş olsun demeye tekrar geliyordu. Gelen de 'Rabia sana bunu yaptıralım' diyordu. Kendisi de protez bacak bakıyordu. Kendisi ile iletişime geçeceğim. Henüz ne kazandığım belli olmadığı için aramadım ama numarası var" yanıtını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230910/kim-milyoner-olmak-isterde-bir-yarismaci-1-milyon-tl-yi-kazandi-1075367642.html

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