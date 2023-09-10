https://sputniknews.com.tr/20230910/kim-milyoner-olmak-isterde-bir-yarismaci-1-milyon-tl-yi-kazandi-1075367642.html

1 Milyon TL' lik soruyu bildi: Rabia Birsen Göğercin kimdir?

1 Milyon TL' lik soruyu bildi: Rabia Birsen Göğercin kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında son soruya gelen Rabia Birsen Göğercin, doğru yanıtı vererek 1 Milyon TL' nin sahibi oldu. 10.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-10T23:14+0300

2023-09-10T23:14+0300

2023-09-10T23:23+0300

yaşam

rabia birsen göğercin

kim milyoner olmak ister

kenan imirzalıoğlu

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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programında altıncı kez 1 milyon TL' lik soru açıldı. 'Türkiye'deki 81 ilin adında bu dört harften hangisi diğer üçünden daha az bulunur?' sorusuna doğru yanıt veren Rabia Birsen Göğercin, 1 milyon liralık ödülü kazandı.Göğercin'in kim olduğu ve hayatı ile ilgili ayrıntılarsa merak konusu. Kim Milyoner Olmak İster'in 24 yaşındaki yarışmacısı Rabia Birsen Göğercin, Gazi Üniversitesi Biyoloji bölümünden mezun oldu. Geçtiğimiz yıl kolunu kıyma makinesine kaptırdığını anlatan Göğercin protez kol kullanıyor.

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2023

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Sputnik Türkiye

rabia birsen göğercin kim, kim milyoner olmak isterde 1 milyonu kazana kaç kişi var, rabia birsen göğercin mi güvercin mi, 1 milyon lira ile ne alınır, en yüksek ödülü kazanan yarışmacı kim, hangi yarışmacılar final sorusunu görmeyi başardı