https://sputniknews.com.tr/20231023/silah-zoruyla-kripto-para-hirsizligi-1076640749.html
Silah zoruyla kripto para hırsızlığı
Silah zoruyla kripto para hırsızlığı
Alanya’da yabancı uyruklu D.D. isimli kişi, 4 kişi tarafından silah zoruyla alıkonuldu. Şüpheliler, D.D.’nin 15 bin dolar değerindeki kripto parasını çaldı... 23.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-23T17:11+0300
2023-10-23T17:11+0300
2023-10-23T17:11+0300
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Antalya'nın Alanya ilçesinde kripro para işi yaban yabancı uyruklu şahsa silah zoru ile kendi hesaplarına 15 bin dolar kripto para aktarttığı ileri sürülen 3 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evinde tahmini değeri 2.7 milyon Türk lirası olan 3 adet fiziki Bitcoin ve yüklü miktarda Türk lirası ile döviz ele geçirildi.Alanya'ya tatile gelen yabancı uyruklu D.D., kripto para borsası işi yapan arkadaşlarıyla gittikleri yerde yabancı uyruklu 4 şahsın araçlarının yanına iki araçla gelerek önlerini kestiğini, şahıslardan birinin kendisini silah tehdidi ile araçtan zorla çıkartıp kendi araçlarına bindirdiğini ve kaçırıldığını söyledi. D.D., Mahmutlar Mahallesi'nde götürüldüğü yerde şahısların birilerinin işini engellediği bahanesi ile 30 bin dolar istediklerini, korktuğu için kripto olarak şahısların hesabına 15 bin dolar aktardığını, şahısların 1 adet fişek vererek 'Bunu hatıra olarak alın' dediklerini beyan ederek şikayetçi oldu. Yapılan araştırmada olayı gerçekleştiren şüphelilerin yabancı uyruklu R.N., Z.G. ve A.A. olduğu belirlendi. Mahmutlar Mahallesi'nde yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 adet silah ve silahlara ait fişekler, 10 adet kartuş, 3 adet kesici alet, 1 adet hassas terazi, 1 adet sahte ikamet izin belgesi, 335 adet ayrı ayrı paketlenmiş sentetik ecza hap, 3 adet fiziki Bitcoin (tahmini değeri 2.7 milyon Türk lirası), yüklü miktarda Türk lirası ve döviz ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
https://sputniknews.com.tr/20231008/baskasina-ait-villaya-girdi-hirsiz-degilim-uyumaya-geldim-1076150900.html
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alanya, kripto, kripto para, hırsız, dolar
alanya, kripto, kripto para, hırsız, dolar
Silah zoruyla kripto para hırsızlığı
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Alanya’da yabancı uyruklu D.D. isimli kişi, 4 kişi tarafından silah zoruyla alıkonuldu. Şüpheliler, D.D.’nin 15 bin dolar değerindeki kripto parasını çaldı. Şikayet üzerine harekete geçen polis, şüphelileri gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan 4 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde kripro para işi yaban yabancı uyruklu şahsa silah zoru ile kendi hesaplarına 15 bin dolar kripto para aktarttığı ileri sürülen 3 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin evinde tahmini değeri 2.7 milyon Türk lirası olan 3 adet fiziki Bitcoin ve yüklü miktarda Türk lirası ile döviz ele geçirildi.
Alanya'ya tatile gelen yabancı uyruklu D.D., kripto para borsası işi yapan arkadaşlarıyla gittikleri yerde yabancı uyruklu 4 şahsın araçlarının yanına iki araçla gelerek önlerini kestiğini, şahıslardan birinin kendisini silah tehdidi ile araçtan zorla çıkartıp kendi araçlarına bindirdiğini ve kaçırıldığını söyledi. D.D., Mahmutlar Mahallesi'nde götürüldüğü yerde şahısların birilerinin işini engellediği bahanesi ile 30 bin dolar istediklerini, korktuğu için kripto olarak şahısların hesabına 15 bin dolar aktardığını, şahısların 1 adet fişek vererek 'Bunu hatıra olarak alın' dediklerini beyan ederek şikayetçi oldu.
Yapılan araştırmada olayı gerçekleştiren şüphelilerin yabancı uyruklu R.N., Z.G. ve A.A. olduğu belirlendi. Mahmutlar Mahallesi'nde yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 adet silah ve silahlara ait fişekler, 10 adet kartuş, 3 adet kesici alet, 1 adet hassas terazi, 1 adet sahte ikamet izin belgesi, 335 adet ayrı ayrı paketlenmiş sentetik ecza hap, 3 adet fiziki Bitcoin (tahmini değeri 2.7 milyon Türk lirası), yüklü miktarda Türk lirası ve döviz ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.