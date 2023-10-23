https://sputniknews.com.tr/20231023/putin-ve-lula-filistin-israil-catismasini-gorustu-1076644540.html
Putin ve Lula, Filistin-İsrail çatışmasını görüştü
Putin ve Lula, Filistin-İsrail çatışmasını görüştü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Brezilyalı mevkidaşı Luiz Inacio Lula da Silva’nın bugünkü telefon görüşmesinde, Filistin-İsrail çatışma bölgesinde... 23.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-23T19:06+0300
2023-10-23T19:06+0300
2023-10-23T19:06+0300
dünya
vladimir putin
luiz inacio lula da silva
lula da silva
israil-filistin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/11/1076446909_0:173:3026:1875_1920x0_80_0_0_18230ef46f3b8bb2b01fa4ab7fc1a0bd.jpg
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, bugün Rusya lideri Putin ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.Kremlin’in açıklamasında, “Görüşmede, Filistin-İsrail çatışma bölgesinde aniden kötüleşen durum tüm yönleriyle değerlendirildi. Sivil kayıpların sayısındaki artışla ilgili büyük kaygılar dile getirildi ve acil ateşkesin sağlanması, yabancı vatandaşların Gazze’den tahliye edilmesi ve insani yardım için bölgeye engelsiz erişimin sağlanması gerektiği vurgulandı” denildi.BM Güvenlik Konseyi’nde, Brezilya’nın dönem başlığında, krizin giderilmesi ve barışçıl çözümün ilerletilmesi için acil ve etkin adımların atılması amacıyla ortak çalışmaların çeşitli yönleri değerlendirildi. Bu çözümün, İsrail ile barış ve güvenlik içinde yaşayan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören uluslararası hukuk temeline dayanması gerektiği vurgulandı.Görüşmede ayrıca Ukrayna krizi ele alındı. Vladimir Putin, Kiev rejiminin ve Batılı hamilerinin yıkıcı politikalarıyla ilgili ilkesel değerlendirmelerini anlattı, Rusya’nın taleplerinin yerine getirilmesi ve yeni durumun dikkate alınması koşuluyla diyaloga açık olduklarını bir kez daha dile getirdi.İki lider, gelen yıl Rusya’nın başkanlık edeceği BRICS ve Brezilya’nın başkanlık edeceği G20 kapsamında daha yakın işbirliğini sürdürmeye hazır olduklarını teyit etti.
https://sputniknews.com.tr/20231023/peskov-bidenin-yeni-dunya-duzenine-iliskin-sozlerine-katiliyoruz-ancak-o-duzeni-abd-kuramayacak-1076634882.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/11/1076446909_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_845d8aa684b2d8a8c27e3b38d84efb88.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir putin, luiz inacio lula da silva, lula da silva, israil-filistin
vladimir putin, luiz inacio lula da silva, lula da silva, israil-filistin
Putin ve Lula, Filistin-İsrail çatışmasını görüştü
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Brezilyalı mevkidaşı Luiz Inacio Lula da Silva’nın bugünkü telefon görüşmesinde, Filistin-İsrail çatışma bölgesinde giderek artan sivil kayıplardan dolayı duydukları büyü kaygıyı dile getirdiği belirtildi.
Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, bugün Rusya lideri Putin ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.
Kremlin’in açıklamasında, “Görüşmede, Filistin-İsrail çatışma bölgesinde aniden kötüleşen durum tüm yönleriyle değerlendirildi. Sivil kayıpların sayısındaki artışla ilgili büyük kaygılar dile getirildi ve acil ateşkesin sağlanması, yabancı vatandaşların Gazze’den tahliye edilmesi ve insani yardım için bölgeye engelsiz erişimin sağlanması gerektiği vurgulandı” denildi.
BM Güvenlik Konseyi’nde, Brezilya’nın dönem başlığında, krizin giderilmesi ve barışçıl çözümün ilerletilmesi için acil ve etkin adımların atılması amacıyla ortak çalışmaların çeşitli yönleri değerlendirildi. Bu çözümün, İsrail ile barış ve güvenlik içinde yaşayan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören uluslararası hukuk temeline dayanması gerektiği vurgulandı.
Görüşmede ayrıca Ukrayna krizi ele alındı. Vladimir Putin, Kiev rejiminin ve Batılı hamilerinin yıkıcı politikalarıyla ilgili ilkesel değerlendirmelerini anlattı, Rusya’nın taleplerinin yerine getirilmesi ve yeni durumun dikkate alınması koşuluyla diyaloga açık olduklarını bir kez daha dile getirdi.
İki lider, gelen yıl Rusya’nın başkanlık edeceği BRICS ve Brezilya’nın başkanlık edeceği G20 kapsamında daha yakın işbirliğini sürdürmeye hazır olduklarını teyit etti.