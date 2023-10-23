https://sputniknews.com.tr/20231023/putin-ve-lula-filistin-israil-catismasini-gorustu-1076644540.html

Putin ve Lula, Filistin-İsrail çatışmasını görüştü

Putin ve Lula, Filistin-İsrail çatışmasını görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Brezilyalı mevkidaşı Luiz Inacio Lula da Silva’nın bugünkü telefon görüşmesinde, Filistin-İsrail çatışma bölgesinde... 23.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-23T19:06+0300

2023-10-23T19:06+0300

2023-10-23T19:06+0300

dünya

vladimir putin

luiz inacio lula da silva

lula da silva

israil-filistin

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Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, bugün Rusya lideri Putin ve Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.Kremlin’in açıklamasında, “Görüşmede, Filistin-İsrail çatışma bölgesinde aniden kötüleşen durum tüm yönleriyle değerlendirildi. Sivil kayıpların sayısındaki artışla ilgili büyük kaygılar dile getirildi ve acil ateşkesin sağlanması, yabancı vatandaşların Gazze’den tahliye edilmesi ve insani yardım için bölgeye engelsiz erişimin sağlanması gerektiği vurgulandı” denildi.BM Güvenlik Konseyi’nde, Brezilya’nın dönem başlığında, krizin giderilmesi ve barışçıl çözümün ilerletilmesi için acil ve etkin adımların atılması amacıyla ortak çalışmaların çeşitli yönleri değerlendirildi. Bu çözümün, İsrail ile barış ve güvenlik içinde yaşayan bağımsız Filistin devletinin kurulmasını öngören uluslararası hukuk temeline dayanması gerektiği vurgulandı.Görüşmede ayrıca Ukrayna krizi ele alındı. Vladimir Putin, Kiev rejiminin ve Batılı hamilerinin yıkıcı politikalarıyla ilgili ilkesel değerlendirmelerini anlattı, Rusya’nın taleplerinin yerine getirilmesi ve yeni durumun dikkate alınması koşuluyla diyaloga açık olduklarını bir kez daha dile getirdi.İki lider, gelen yıl Rusya’nın başkanlık edeceği BRICS ve Brezilya’nın başkanlık edeceği G20 kapsamında daha yakın işbirliğini sürdürmeye hazır olduklarını teyit etti.

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vladimir putin, luiz inacio lula da silva, lula da silva, israil-filistin