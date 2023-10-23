https://sputniknews.com.tr/20231023/okan-buruktan-icardinin-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-bayern-munih-macinda-oynayacak-mi-1076616849.html

Okan Buruk'tan Icardi'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama: Bayern Münih maçında oynayacak mı?

Okan Buruk'tan Icardi'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama: Bayern Münih maçında oynayacak mı?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Arjantinli golcünün sakatlığının korkulduğu gibi olmadığını ancak şiddetli ağrılarının bulunduğunu söyledi, “Ağrı... 23.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-23T09:46+0300

2023-10-23T09:46+0300

2023-10-23T09:46+0300

spor

mauro icardi

galatasaray

galatasaray sk

bayern münih

bayern münih futbol takımı

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Şampiyonlar Ligi’ndeki dev karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Icardi’de korkulduğu gibi sakatlık yaşanmadığını ama şiddetli ağrılarının bulunduğu söyledi.'Gereken fedakarlığı yapar'Milliyet’in haberine göre Buruk, “Ağrı eşiği nedir bakmak lazım. Bizim için daha kötü bir senaryo da olabilirdi. Son antrenmanda da durumu belli olmayabilir ve maç günü durumunu gözden geçirebiliriz. İğne ile çıkıp oynaması mümkünse bunu de değerlendireceğiz. Aynı sorunu yaşayıp oynayan oyuncular var. Burada kişiden kişiye değişir. Icardi hep özverili olmuştur ve gereken fedakarlığı yapar” diye konuştu.Galatasaray, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Icardi’nin MR tetkiklerinde ön görüldüğü gibi sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edilmiştir” ifadesi kullanıldı. Kulüp doktoru Yener İnce de, “Ağrı olduğu için süre veremiyoruz. Icardi bizim için çok kıymetli bir oyuncu ve dikkatli hareket ediyoruz” yorumunu yaptı.Beşiktaş derbisindeki başarıyı değerlendiren Okan Buruk, “Bazen oyun mutlu etmese de sonuçlar iyi. Büyük maçları kazanma alışkanlığımız devam ediyor. Beşiktaş maçı da kolay olmadı. 11’e 11 iken gayet iyiydik ama rakip eksik kalınca bundan biz olumsuz etkilendik. Yine de milli ara dönüşü ve Bayern Münih maçı öncesi bir derbi kazandık. Üstelik 8 maçlık bir galibiyet serimiz var” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20231022/galatasaraydan-icardi-icin-sakatlik-aciklamasi-1076604436.html

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mauro icardi, galatasaray, galatasaray sk, bayern münih, bayern münih futbol takımı