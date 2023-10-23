https://sputniknews.com.tr/20231023/mal-varligina-el-konulan-dilan-polatin-arkadasi-nez-demir-agladi-arkadas-kurbaniyim-1076615769.html
Mal varlığına el konulan Dilan Polat'ın arkadaşı Nez Demir ağladı: Arkadaş kurbanıyım
Mal varlığına el konulan Dilan Polat'ın arkadaşı Nez Demir ağladı: Arkadaş kurbanıyım
Dilan Polat'ın eski ortağı ve arkadaşı Nez Demir'in de mal varlığına el konuldu. Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında ağlayarak, "Tamamen... 23.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-23T08:58+0300
2023-10-23T08:58+0300
2023-10-23T08:58+0300
türkiye
dilan polat
soruşturma
yurtdışına çıkış yasağı
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Dilan Polat ve Engin Polat, kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla haftalardır Türkiye gündeminin birinci sırasında. Son olarak başsavcılık konuya dair açıklama yaparak ailenin mal varlığına el konulduğunu duyurdu.Bu süreçte Polat'ın eski ortağı ve bir dönem yakın dostu olan Nez Demir'in güzellik merkezine de bu soruşturma sıçradı. Nez Demir'in mal varlığına da el konuldu.Fenomen sosyal medyada açıklama yaparak "Arkadaş kurbanıyım. Yeni şirketlerimin ismi geçen şirketlerle ilişkisi yok, 3 yıl önce olan ortaklıkta da bir sıkıntı yok. Devlet de diyor ki inceleyene kadar tedbirimi bir koyayım. Peki benim buradaki mağduriyetim ne olacak? Servetim yok, el koyulacak bir şeyim yok, böyle şeylerin içinde olmak bile onur kırıcı benim için. Ben bu incelemenin herkesten daha çok hızlı sonuçlandırılmasını istiyorum. Bana tedbir geldi 40 yıllık esnaf babama geldi, ben maaş ödüyorum, kira ödüyorum... Bütün yetkililere rica ediyorum, beni gözaltına da alabilirler, ifadeye de çağırabilirsiniz, koşa koşa gelirim lütfen" dedi.Yurt dışına çıkış yasağıAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması hakkında basın açıklaması yapıldı.Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtilen açıklamada, şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verildiği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20231022/dilan-polat-sorusturmasinda-bassavciliktan-yeni-aciklama-1076607755.html
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dilan polat, soruşturma, yurtdışına çıkış yasağı
dilan polat, soruşturma, yurtdışına çıkış yasağı
Mal varlığına el konulan Dilan Polat'ın arkadaşı Nez Demir ağladı: Arkadaş kurbanıyım
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Dilan Polat'ın eski ortağı ve arkadaşı Nez Demir'in de mal varlığına el konuldu. Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında ağlayarak, "Tamamen arkadaş kurbanı oldum" dedi.
Dilan Polat ve Engin Polat, kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla haftalardır Türkiye gündeminin birinci sırasında. Son olarak başsavcılık konuya dair açıklama yaparak ailenin mal varlığına el konulduğunu duyurdu.
Bu süreçte Polat'ın eski ortağı ve bir dönem yakın dostu olan Nez Demir'in güzellik merkezine de bu soruşturma sıçradı. Nez Demir'in mal varlığına da el konuldu.
Fenomen sosyal medyada açıklama yaparak "Arkadaş kurbanıyım. Yeni şirketlerimin ismi geçen şirketlerle ilişkisi yok, 3 yıl önce olan ortaklıkta da bir sıkıntı yok. Devlet de diyor ki inceleyene kadar tedbirimi bir koyayım. Peki benim buradaki mağduriyetim ne olacak? Servetim yok, el koyulacak bir şeyim yok, böyle şeylerin içinde olmak bile onur kırıcı benim için. Ben bu incelemenin herkesten daha çok hızlı sonuçlandırılmasını istiyorum. Bana tedbir geldi 40 yıllık esnaf babama geldi, ben maaş ödüyorum, kira ödüyorum... Bütün yetkililere rica ediyorum, beni gözaltına da alabilirler, ifadeye de çağırabilirsiniz, koşa koşa gelirim lütfen" dedi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması hakkında basın açıklaması yapıldı.
Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtilen açıklamada, şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verildiği bildirildi.