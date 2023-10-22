https://sputniknews.com.tr/20231022/dilan-polat-sorusturmasinda-bassavciliktan-yeni-aciklama-1076607755.html

Dilan Polat soruşturmasında başsavcılıktan yeni açıklama

Dilan Polat soruşturmasında başsavcılıktan yeni açıklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler için yurtdışı çıkış yasağı uygulandığı ve... 22.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-22T16:53+0300

2023-10-22T16:53+0300

2023-10-22T17:00+0300

türkiye

dilan polat

engin polat

yurt dışı

yurt dışı yasağı

yurt dışı çıkışı

başsavcılık

dolandırıcılık

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması hakkında basın açıklaması yapıldı. Başsavcılık tarafından yapılan basın açıklamasında, "Cumhuriyet Başsavcılığımıza Engin Polat, Dilan Polat ve diğer şüpheliler hakkında ihbarda bulunulması üzerine şüpheliler hakkında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, 7258 sayılı Kanun’a muhalefet suçlarından soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında Yurt Dışına Çıkış Yasağına ilişkin Adli Kontrol Tedbiri uygulandığı, ayrıca CMK 128. Madde kapsamında şüphelilerin tüm malvarlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

https://sputniknews.com.tr/20231022/dilan-polat-ve-engin-polatin-yurt-disina-kacmaya-hazirlandigi-iddiasi-1076603588.html

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