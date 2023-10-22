https://sputniknews.com.tr/20231022/dilan-polat-sorusturmasinda-bassavciliktan-yeni-aciklama-1076607755.html
Dilan Polat soruşturmasında başsavcılıktan yeni açıklama
Dilan Polat soruşturmasında başsavcılıktan yeni açıklama
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler için yurtdışı çıkış yasağı uygulandığı ve... 22.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-22T16:53+0300
2023-10-22T16:53+0300
2023-10-22T17:00+0300
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yurt dışı çıkışı
başsavcılık
dolandırıcılık
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması hakkında basın açıklaması yapıldı. Başsavcılık tarafından yapılan basın açıklamasında, "Cumhuriyet Başsavcılığımıza Engin Polat, Dilan Polat ve diğer şüpheliler hakkında ihbarda bulunulması üzerine şüpheliler hakkında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, 7258 sayılı Kanun’a muhalefet suçlarından soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında Yurt Dışına Çıkış Yasağına ilişkin Adli Kontrol Tedbiri uygulandığı, ayrıca CMK 128. Madde kapsamında şüphelilerin tüm malvarlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir" denildi.
https://sputniknews.com.tr/20231022/dilan-polat-ve-engin-polatin-yurt-disina-kacmaya-hazirlandigi-iddiasi-1076603588.html
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dilan polat, engin polat, yurt dışı, yurt dışı yasağı, yurt dışı çıkışı, başsavcılık, dolandırıcılık
Dilan Polat soruşturmasında başsavcılıktan yeni açıklama
16:53 22.10.2023 (güncellendi: 17:00 22.10.2023) Abone ol
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat ve Engin Polat hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler için yurtdışı çıkış yasağı uygulandığı ve şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verildiğini açıkladı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Dilan Polat ve Engin Polat soruşturması hakkında basın açıklaması yapıldı.
Başsavcılık tarafından yapılan basın açıklamasında, "Cumhuriyet Başsavcılığımıza Engin Polat, Dilan Polat ve diğer şüpheliler hakkında ihbarda bulunulması üzerine şüpheliler hakkında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, 7258 sayılı Kanun’a muhalefet suçlarından soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında Yurt Dışına Çıkış Yasağına ilişkin Adli Kontrol Tedbiri uygulandığı, ayrıca CMK 128. Madde kapsamında şüphelilerin tüm malvarlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verilmiştir. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir" denildi.