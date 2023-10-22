https://sputniknews.com.tr/20231022/dilan-polat-ve-engin-polatin-yurt-disina-kacmaya-hazirlandigi-iddiasi-1076603588.html
Dilan Polat ve Engin Polat'ın yurt dışına kaçmaya hazırlandığı iddiası
Dilan Polat ve Engin Polat'ın yurt dışına kaçmaya hazırlandığı iddiası
MASAK tarafından haklarında rapor hazırlanan ve mal varlıklarına el konan Dilan Polat, Engin Polat çiftinin yurt dışına kaçma planları olduğu iddiası gündemde. 22.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-22T13:01+0300
2023-10-22T13:01+0300
2023-10-22T13:01+0300
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dilan polat
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masak
erk acarer
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MASAK'ın hazırladığı raporun ardından mal varlıklarına el konulan ve yurtdışına çıkış yasağı getirilen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın yurt dışına kaçma hazırlığı yaptıkları iddiaları var.YouTube yayınında Lale Özan Arslan’ın Dilan ve Engin Polat çiftiyle ilgili sorularını yanıtlayan Gazeteci Erk Acarer, Polat çiftinin yurt dışına kaçma hazırlığı olduğu yönündeki iddiaları gündeme getirdi.Acarer, ''Servetlerini yurt dışına kaçırmak veya kendilerinin yurt dışına kaçmak gibi bir girişimleri söz konusu mu?'' sorusuna ''Bir Dubai planı yapıldığını gösteriyor, net olmamakla birlikte bu kaçış planı için kimi görüşmeler yapıldığı söz konusu'' yanıtını verdi.Acarer, sosyal medya hesabından, katıldığı yayından bir kesit vererek “Bu arada şunu net olarak ifade etmeliyim. Dosyanın savcısı gerçekten de pırıl pırıl çalışıyor” başlığıyla “Emniyet kaynaklarımızdan aldığımız bilgiler, bir Dubai planı yapıldığını ortaya koyuyor. Ben net olarak bilmiyorum ama bir görüşme yapıldığı söz konusu. 5 milyon dolar paranın konuşulduğu, 1 milyon doların da Engin Polat tarafından görüşme yapılan kişiye verildiği ifade ediliyor. Bu mesele de bu dosyanın daha da önemli hale gelmesine vesile oluyor” değerlendirmesini öne çıkardı.
https://sputniknews.com.tr/20231016/polat-ciftine-suc-orgutu-suclamasi-1076376050.html
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dilan polat kimdir,dilan polat yurt dışı kaçış,dilan polat engin polat
dilan polat kimdir,dilan polat yurt dışı kaçış,dilan polat engin polat
Dilan Polat ve Engin Polat'ın yurt dışına kaçmaya hazırlandığı iddiası
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MASAK tarafından haklarında rapor hazırlanan ve mal varlıklarına el konan Dilan Polat, Engin Polat çiftinin yurt dışına kaçma planları olduğu iddiası gündemde.
MASAK'ın hazırladığı raporun ardından mal varlıklarına el konulan ve yurtdışına çıkış yasağı getirilen Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın yurt dışına kaçma hazırlığı yaptıkları iddiaları var.
YouTube yayınında Lale Özan Arslan’ın Dilan ve Engin Polat çiftiyle ilgili sorularını yanıtlayan Gazeteci Erk Acarer, Polat çiftinin yurt dışına kaçma hazırlığı olduğu yönündeki iddiaları gündeme getirdi.
Acarer, ''Servetlerini yurt dışına kaçırmak veya kendilerinin yurt dışına kaçmak gibi bir girişimleri söz konusu mu?'' sorusuna ''Bir Dubai planı yapıldığını gösteriyor, net olmamakla birlikte bu kaçış planı için kimi görüşmeler yapıldığı söz konusu'' yanıtını verdi.
Acarer, sosyal medya hesabından, katıldığı yayından bir kesit vererek “Bu arada şunu net olarak ifade etmeliyim. Dosyanın savcısı gerçekten de pırıl pırıl çalışıyor” başlığıyla “Emniyet kaynaklarımızdan aldığımız bilgiler, bir Dubai planı yapıldığını ortaya koyuyor. Ben net olarak bilmiyorum ama bir görüşme yapıldığı söz konusu. 5 milyon dolar paranın konuşulduğu, 1 milyon doların da Engin Polat tarafından görüşme yapılan kişiye verildiği ifade ediliyor. Bu mesele de bu dosyanın daha da önemli hale gelmesine vesile oluyor” değerlendirmesini öne çıkardı.