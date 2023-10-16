https://sputniknews.com.tr/20231016/polat-ciftine-suc-orgutu-suclamasi-1076376050.html

Polat çiftine suç örgütü suçlaması

Polat çiftine suç örgütü suçlaması

Dilan-Engin Polat çifti ve aileleri hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun soruşturma yaptığı ortaya... 16.10.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

dilan polat

engin polat

suç örgütü

para

mal varlığı

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Polat çifti hakkında ‘Suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘Suç örgütüne üye olmak’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak’ ve ‘Vergi Usul Kanunu’na muhalefet’ olmak üzere 4 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı.Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 şüphelinin mal varlıklarını suçlardan elde ettiğine yönelik somut delil olduğunu belirledi.Şüphelilerin, mal varlıklarına el konulup yurtdışına çıkış yasağı getirildi.Polat’ın sahibi olduğu Rise and Shine Kozmetik’in sahte belge düzenleyicisi olduğu ve 3 tedarikçi şirketten toplam 225 milyon 743 bin liralık mal alışının gerçek olmadığı belirlendi.

https://sputniknews.com.tr/20231014/dilan-polat-ve-engin-polatin-tum-mal-varliklarina-el-konuldu-1076323456.html

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dilan polat, engin polat, suç örgütü, para, mal varlığı