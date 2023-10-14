https://sputniknews.com.tr/20231014/dilan-polat-ve-engin-polatin-tum-mal-varliklarina-el-konuldu-1076323456.html

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konuldu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Dilan ve Engin Polat çifti ile ikinci derece yakınları hakkında mal varlıklarına el koyma... 14.10.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

dilan polat

engin polat

mal

mal varlığı

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Kara para aklama iddiasıyla gündemde olan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin tüm mal varlıklarına el konuldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Polat çifti ile ikinci derece yakınlarının hakkında mal varlıklarına el koyma kararı verildi. Aynı zamanda yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Polat ailesinin taşınmazlarına, kara deniz ve hava ulaşımlarına, banka ve diğer mali kurumlardaki her türlü hesaplarına, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklarına, kıymetli evraklara, ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına, kripto varlık hesaplarına ve diğer tüm varlığı değerlerine Başsavcılığın talebi doğrultusunda el konulmuş oldu.

https://sputniknews.com.tr/20231001/dilan-polat-ve-engin-polat-ciftini-isaret-etmisti-banu-parlakin-guzellik-merkezine-silahli-saldiri-1075929509.html

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dilan polat, engin polat, mal, mal varlığı