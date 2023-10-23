https://sputniknews.com.tr/20231023/kayseride-milli-kick-bokscu-trafik-kazasinda-hayatini-kaybetti-1076626849.html
Kayseri'de milli kick boksçu trafik kazasında hayatını kaybetti
Kayseri'de milli kick boksçu trafik kazasında hayatını kaybetti
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan milli kick boksçu Buket Kaya hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. 23.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-23T12:36+0300
2023-10-23T12:36+0300
2023-10-23T12:36+0300
türkiye
kick boks
trafik kazası
kayseri
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan Wushu Türkiye Milli Takımı sporcusu Buket Kaya hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Kayseri - Malatya kara yolu Nalçık Bulvarı üzerinde R.Ö.'nün sürücüsü olduğu otomobil, patates yüklü TIR'a arkadan çarparak orta refüje çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilden yaralı olarak çıkartılan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Otomobilde bulunan milli sporcu Buket Kaya'nın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, hurdaya dönen otomobil ise incelemelerin ardından çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.Kayseri Spor A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz bünyesinde milli sporcumuz olan Buket Kaya'nın elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, tüm yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.2 kez şampiyon olduBuket Kaya, 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'daki 5'inci Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya almış; geçen yıl ekim ayında da Balkan Şampiyonu olmuştu. Kaya'nın ayrıca Kick Boks Türkiye şampiyonluklarının da bulunduğu öğrenildi.
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kick boks, trafik kazası, kayseri
kick boks, trafik kazası, kayseri
Kayseri'de milli kick boksçu trafik kazasında hayatını kaybetti
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan milli kick boksçu Buket Kaya hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan Wushu Türkiye Milli Takımı sporcusu Buket Kaya hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri - Malatya kara yolu Nalçık Bulvarı üzerinde R.Ö.'nün sürücüsü olduğu otomobil, patates yüklü TIR'a arkadan çarparak orta refüje çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilden yaralı olarak çıkartılan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Otomobilde bulunan milli sporcu Buket Kaya'nın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, hurdaya dönen otomobil ise incelemelerin ardından çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.
Kayseri Spor A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz bünyesinde milli sporcumuz olan Buket Kaya'nın elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, tüm yakınlarına ve spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.
Buket Kaya, 2019'da Rusya'nın başkenti Moskova'daki 5'inci Wushu Kung Fu Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya almış; geçen yıl ekim ayında da Balkan Şampiyonu olmuştu. Kaya'nın ayrıca Kick Boks Türkiye şampiyonluklarının da bulunduğu öğrenildi.