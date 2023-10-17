https://sputniknews.com.tr/20231017/sahika-ercumenden-bir-rekor-daha-1076415362.html
Şahika Ercümen'den bir rekor daha
Şahika Ercümen'den bir rekor daha
Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılına özel 105 metre rekorunu kırmayı başardı. 17.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-17T10:44+0300
2023-10-17T10:44+0300
2023-10-17T11:00+0300
spor
şahika ercümen
dalış
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Milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılı için yeni bir rekor kırdı.Deprem bölgesi Hatay'da dalış yapan Ercümen, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 105 metre rekorunu kırmayı başardı.Ercümen, 106 metreye ulaşarak rekora imza attı.
https://sputniknews.com.tr/20231017/cristiano-ronaldo-rekorunu-gelistirdi-1076404472.html
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şahika ercümen, dalış
Şahika Ercümen'den bir rekor daha
10:44 17.10.2023 (güncellendi: 11:00 17.10.2023) Abone ol
Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılına özel 105 metre rekorunu kırmayı başardı.
Milli sporcu Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 100. yılı için yeni bir rekor kırdı.
Deprem bölgesi Hatay'da dalış yapan Ercümen, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde 105 metre rekorunu kırmayı başardı.
Ercümen, 106 metreye ulaşarak rekora imza attı.