https://sputniknews.com.tr/20231023/ikinci-el-oto-piyasasi-durgun-ilan-sitelerindeki-arac-sayisi-400-binden-1-milyon-adede-ulasti-1076617862.html

İkinci el oto piyasası durgun: İlan sitelerindeki araç sayısı 400 binden 1 milyon adede ulaştı

İkinci el oto piyasası durgun: İlan sitelerindeki araç sayısı 400 binden 1 milyon adede ulaştı

İkinci el araç satışı yapan sitelerde, temmuzda 400 bin adet olan ikinci el araç ilanı sayısı 1 milyona ulaştı. Satışlar durunca fiyatlar da düştü. En çok... 23.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-23T10:06+0300

2023-10-23T10:06+0300

2023-10-23T10:06+0300

ekonomi

otomobil

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ikinci el otomobil

sıfır araç

alışveriş

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Ticaret Bakanlığı'nın fiyat konusunda aldığı önlemler ile sıfır araçlardaki yatırım talebi neredeyse durdu. Böylece galerilerdeki sıfır araç sayısı arttı.Bayiler kısa sürede teslimat, markalar ellerindeki stokları eritmek için kampanyalar yapmaya başladı. Bu gelişmeler ikinci el araç satışlarını ise epey etkiledi. Satışlar o kadar yavaşladı ki; Türkiye’nin en büyük iki ilan sitesinde temmuzda toplam 400 bin adet civarında olan ikinci el araç ilanı sayısı, ekim sonu itibarıyla toplam 1 milyona ulaştı.Hürriyet gazetesinden Taylan Özgür Dil'in haberine göre ikinci el araçları olanlar fiyatları düşürüyor. Cardata verilerine göre, Türkiye’nin en çok satan ikinci el otomobili Renault Megane Sedan’ın fiyatı temmuz ayında 870 bin TL’yken ekim sonu itibarıyla yüzde 6.3 oranında gerileyerek 815 bin TL’ye düştü. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “Sıfır araçta fiyatlar artmıyor hatta son bir ayda yüzde 0.19 düşüş var. İkinci el araçta ise 1-20 Ekim tarihleri arasında yüzde 9’luk bir düşüş görüyoruz. İnsanlar borsa gibi faiz gibi yatırım enstrümanlarına yöneliyor. Son iki ayda markalar sıfır araç satmak için kampanyalara devam eder. Dolayısıyla ikinci el araç fiyatlarında düşüş sürer” dedi.'Düşüş hızı yavaşlayabilir'VavaCars Perakende Grup Başkanı Serdıl Gözelekli’ye göre ise ikinci el araç fiyatlarında yaşanan düşüş ekimde bir miktar yavaşladı. Artık çok dramatik fiyat düşüşleri yaşanmayabilir. Online ilan sayısının artmasının piyasadaki satış hızının yavaşladığını net bir şekilde gösterdiğini belirten Gözelekli, “Fiyatları sağlıklı bir şekilde göstermek için VavaCars olarak yeni bir endeks hazırladık. Bu endeks satış verilerine yani daha gerçekci verilere dayanıyor. Buna göre, ikinci el araç fiyatları eylül ayında yüzde 8 düştü. Ekim ayında ise fiyattaki düşüş hızı biraz yavaşladı. Çünkü TCMB’nin eylülde aldığı faiz kararı beklenti üzeri bir karardı. Artık daha beklentiler dahilinde faiz hamleleri görebiliriz” ifadelerini kullandı.'Kimlik doğrulama öncesi son çıkış'İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Naim Çetintürk de temmuz ayından bu yana ikinci el araç fiyatlarının, 5 yaş ve üzeri araçlarda yüzde 10-15, 5 yaşın altındaki araçlar için ise yüzde 5-7 arasında düştüğünü belirtti. Çetintürk, online ilan sayısındaki artışın nedenini şöyle sıraladı:

https://sputniknews.com.tr/20231021/bakan-bolat-detaylari-verdi-2-el-arac-satisinda-duzenleme-1-kasimda-yururluge-girecek-1076579122.html

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otomobil, yerli otomobil, ikinci el otomobil, sıfır araç, alışveriş