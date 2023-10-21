https://sputniknews.com.tr/20231021/bakan-bolat-detaylari-verdi-2-el-arac-satisinda-duzenleme-1-kasimda-yururluge-girecek-1076579122.html

Bakan Bolat detayları verdi: 2. el araç satışında düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe girecek

Bakan Bolat detayları verdi: 2. el araç satışında düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe girecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Sahte ilanlara karşı emlak ve otomotivde getirdiğimiz sınırlamalarla bunu engelledik. 1 Kasım'da yönetmelik yürürlüğe giriyor... 21.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-21T13:28+0300

2023-10-21T13:28+0300

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ekonomi

ikinci el

ikinci el otomobil

ömer bolat

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) 14. Ekonomi Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu.Bakan Bolat, "Otomotiv piyasasında çip kriziyle başlayan belirsizlik süreci, tedarik zincirlerinin kopmasının piyasada meydana getirdiği sıkıntılı süreç elhamdülillah Ağustos’tan itibaren neredeyse tamamen ortadan kalktı. Son 2 ayda 600 bin araç piyasaya girdi. Şimdi bolluk var, bereket var, fiyatlar düşüyor birinci elde ve ikinci el piyasalarında. Piyasaların işleyişinde internet üzerinden sahte ilanlarla, sahte kimliklerle yapılan fiyat şişirmeleri, manipülasyonları maalesef çok büyük tesiri olmuştu" dedi. 1 Kasım'da yürürlüğe girecek"Biz sahte ilanlara karşı emlak ve otomotivde getirdiğimiz sınırlamalarla bunu engelledik" ifadelerini kullanan Bolat, şunları söyledi:"1 Kasım’da bu yönetmelik yürürlüğe giriyor. Bundan sonra bu ilanlardan ilan siteleri sorumlu olacak, şahıslar sorumlu olacak. O yüzden kimin ihtiyacı varsa, kim almak istiyorsa, kim satmak istiyorsa, kimliği de belirli olarak, gerçek kişi olarak bunları memnuniyetle yapacaklar."

https://sputniknews.com.tr/20231017/bakan-bolattan-gayrimenkul-sektorundeki-spekulatif-fiyat-hareketlerine-iliskin-mesaj-1076435670.html

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ikinci el, ikinci el otomobil, ömer bolat