https://sputniknews.com.tr/20231021/bakan-bolat-detaylari-verdi-2-el-arac-satisinda-duzenleme-1-kasimda-yururluge-girecek-1076579122.html
Bakan Bolat detayları verdi: 2. el araç satışında düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe girecek
Bakan Bolat detayları verdi: 2. el araç satışında düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe girecek
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Sahte ilanlara karşı emlak ve otomotivde getirdiğimiz sınırlamalarla bunu engelledik. 1 Kasım'da yönetmelik yürürlüğe giriyor... 21.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-21T13:28+0300
2023-10-21T13:28+0300
2023-10-21T13:32+0300
ekonomi
ikinci el
ikinci el otomobil
ömer bolat
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) 14. Ekonomi Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu.Bakan Bolat, "Otomotiv piyasasında çip kriziyle başlayan belirsizlik süreci, tedarik zincirlerinin kopmasının piyasada meydana getirdiği sıkıntılı süreç elhamdülillah Ağustos’tan itibaren neredeyse tamamen ortadan kalktı. Son 2 ayda 600 bin araç piyasaya girdi. Şimdi bolluk var, bereket var, fiyatlar düşüyor birinci elde ve ikinci el piyasalarında. Piyasaların işleyişinde internet üzerinden sahte ilanlarla, sahte kimliklerle yapılan fiyat şişirmeleri, manipülasyonları maalesef çok büyük tesiri olmuştu" dedi. 1 Kasım'da yürürlüğe girecek"Biz sahte ilanlara karşı emlak ve otomotivde getirdiğimiz sınırlamalarla bunu engelledik" ifadelerini kullanan Bolat, şunları söyledi:"1 Kasım’da bu yönetmelik yürürlüğe giriyor. Bundan sonra bu ilanlardan ilan siteleri sorumlu olacak, şahıslar sorumlu olacak. O yüzden kimin ihtiyacı varsa, kim almak istiyorsa, kim satmak istiyorsa, kimliği de belirli olarak, gerçek kişi olarak bunları memnuniyetle yapacaklar."
https://sputniknews.com.tr/20231017/bakan-bolattan-gayrimenkul-sektorundeki-spekulatif-fiyat-hareketlerine-iliskin-mesaj-1076435670.html
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ikinci el, ikinci el otomobil, ömer bolat
ikinci el, ikinci el otomobil, ömer bolat
Bakan Bolat detayları verdi: 2. el araç satışında düzenleme 1 Kasım'da yürürlüğe girecek
13:28 21.10.2023 (güncellendi: 13:32 21.10.2023) Abone ol
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Sahte ilanlara karşı emlak ve otomotivde getirdiğimiz sınırlamalarla bunu engelledik. 1 Kasım'da yönetmelik yürürlüğe giriyor. Bundan sonra bu ilanlardan ilan siteleri sorumlu olacak, şahıslar sorumlu olacak" dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) 14. Ekonomi Değerlendirme Toplantısı’nda konuştu.
Bakan Bolat, "Otomotiv piyasasında çip kriziyle başlayan belirsizlik süreci, tedarik zincirlerinin kopmasının piyasada meydana getirdiği sıkıntılı süreç elhamdülillah Ağustos’tan itibaren neredeyse tamamen ortadan kalktı. Son 2 ayda 600 bin araç piyasaya girdi. Şimdi bolluk var, bereket var, fiyatlar düşüyor birinci elde ve ikinci el piyasalarında. Piyasaların işleyişinde internet üzerinden sahte ilanlarla, sahte kimliklerle yapılan fiyat şişirmeleri, manipülasyonları maalesef çok büyük tesiri olmuştu" dedi.
1 Kasım'da yürürlüğe girecek
"Biz sahte ilanlara karşı emlak ve otomotivde getirdiğimiz sınırlamalarla bunu engelledik" ifadelerini kullanan Bolat, şunları söyledi:
"1 Kasım’da bu yönetmelik yürürlüğe giriyor. Bundan sonra bu ilanlardan ilan siteleri sorumlu olacak, şahıslar sorumlu olacak. O yüzden kimin ihtiyacı varsa, kim almak istiyorsa, kim satmak istiyorsa, kimliği de belirli olarak, gerçek kişi olarak bunları memnuniyetle yapacaklar."