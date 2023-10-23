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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20231023/gozler-merkez-bankasinda-kredi-karti-olanlari-ilgilendiriyor-oranlar-hesaplandi-1076614937.html
Gözler Merkez Bankası'nda: Kredi kartı olanları ilgilendiriyor, oranlar hesaplandı
Gözler Merkez Bankası'nda: Kredi kartı olanları ilgilendiriyor, oranlar hesaplandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi kararını 26 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak. Politika faizi... 23.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-23T07:54+0300
2023-10-23T07:54+0300
ekonomi
merkez
merkez bankası
faiz
kredi kartı
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Hafize Gaye Erkan’ın Merkez Bankası Başkanı olmasının ardından başlayan faizdeki artış serisinde bu hafta gözler yine Merkez Bankası’nda olacak. Para Politikası Kurulu (PPK) 26 Ekim Perşembe günü faiz kararını vermek için toplanacak. Piyasalar serinin beşinci kez de bozulmayacağı, 250 ila 500 baz puan arasında faiz artışı olabileceği tahmininde bulunuyor.Beklenti ne yönde?Hürriyet'in haberine göre Hafize Gaye Erkan, 9 Haziran tarihinde Merkez Bankası Başkanlığı’na atandıktan sonra 22 Haziran tarihli ilk PPK toplantısında yüzde 8.5 olan politika faizi yüzde 15’e çıkarıldı. Dördüncü toplantının yapıldığı 21 Eylül’de ise faiz oranı yüzde 30 oldu. Piyasalar önümüzdeki hafta yapılacak toplantıya kilitlendi. Beklenti PPK’da tekrar bir artışa gidileceği yönünde. Eğer 250 baz artarsa politika faizi yüzde 32.5, 500 baz puan artırılırsa politika faizi yüzde 35’e yükselecek.Merkez Bankası faiz artırdığında bunun ilk etkileri politika faizine yakın olan faiz kalemlerinde görülüyor. Bunların başında da kredi kartı ile nakit çekim faizleri geliyor. Kredi kartlarına uygulanan azami faiz için referans faiz oranı esas alınıyor. Referans faiz oranında ise belirleyici olan, politika faiz oranı.Referans oranın bir hesaplama modeli bulunuyor. Kredi kartı işlemlerinde ve gecikme işlemlerinde uygulanacak faiz de referans faizin üstüne bazı eklemelerle hesaplanıyor. Haziran ayında referans faiz oran yüzde 0.81, kredi kartı faiz oranı yüzde 1.36, gecikme faizi de yüzde 1.66’ydı. Politika faizinin yüzde 30’a çıkmasıyla birlikte referans faiz oranı yüzde 2.71’e yükseldi. Kredi kartlarına uygulanacak olan faiz yüzde 3.26, gecikme faizi yüzde 3.56 oldu. Kredili mevduat hesabı gibi nakit çekimlerdeki faiz ise yüzde 4.02’ye yükseldi.Kredi kartı faizleri ne olacak?Yapılan hesaplamaya göre; 26 Ekim’de eğer politika faizi yüzde 32.5’e çıkarılırsa referans faiz yüzde 2.94 olacak. Bu durumda kredi kartı faizi yüzde 3.49, kredi kartı gecikme faizi yüzde 3.79’a yükselecek.Kredili mevduat hesabı gibi nakit çekimlerde ise faiz yüzde 4.25 olacak. Eğer politika faizi yüzde 35 olursa ne olur? Referans faiz yüzde 3.17’ye yükselir. Bu durumda ise kredi kartı faizi yüzde 3.72, kredi kartı gecikme faizi yüzde 4.02 ve kredili mevduat hesaplarından çekilecek nakitlerde ise uygulanacak aylık faiz yüzde 4.48’ye ulaşır.
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Gözler Merkez Bankası'nda: Kredi kartı olanları ilgilendiriyor, oranlar hesaplandı

07:54 23.10.2023
© AAKredi kartı, pos cihazı
Kredi kartı, pos cihazı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.10.2023
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi kararını 26 Ekim Perşembe günü saat 14.00'te açıklayacak. Politika faizi yüzde 32-35 bandına çıkarsa bunun kredi kartlarına nasıl yansıyacağı konusu. Faiz yüzde 32.5’e çıkarılırsa referans faiz yüzde 2.94 olacak.
Hafize Gaye Erkan’ın Merkez Bankası Başkanı olmasının ardından başlayan faizdeki artış serisinde bu hafta gözler yine Merkez Bankası’nda olacak. Para Politikası Kurulu (PPK) 26 Ekim Perşembe günü faiz kararını vermek için toplanacak. Piyasalar serinin beşinci kez de bozulmayacağı, 250 ila 500 baz puan arasında faiz artışı olabileceği tahmininde bulunuyor.

Beklenti ne yönde?

Hürriyet'in haberine göre Hafize Gaye Erkan, 9 Haziran tarihinde Merkez Bankası Başkanlığı’na atandıktan sonra 22 Haziran tarihli ilk PPK toplantısında yüzde 8.5 olan politika faizi yüzde 15’e çıkarıldı. Dördüncü toplantının yapıldığı 21 Eylül’de ise faiz oranı yüzde 30 oldu. Piyasalar önümüzdeki hafta yapılacak toplantıya kilitlendi. Beklenti PPK’da tekrar bir artışa gidileceği yönünde. Eğer 250 baz artarsa politika faizi yüzde 32.5, 500 baz puan artırılırsa politika faizi yüzde 35’e yükselecek.
Merkez Bankası faiz artırdığında bunun ilk etkileri politika faizine yakın olan faiz kalemlerinde görülüyor. Bunların başında da kredi kartı ile nakit çekim faizleri geliyor. Kredi kartlarına uygulanan azami faiz için referans faiz oranı esas alınıyor. Referans faiz oranında ise belirleyici olan, politika faiz oranı.
Referans oranın bir hesaplama modeli bulunuyor. Kredi kartı işlemlerinde ve gecikme işlemlerinde uygulanacak faiz de referans faizin üstüne bazı eklemelerle hesaplanıyor. Haziran ayında referans faiz oran yüzde 0.81, kredi kartı faiz oranı yüzde 1.36, gecikme faizi de yüzde 1.66’ydı. Politika faizinin yüzde 30’a çıkmasıyla birlikte referans faiz oranı yüzde 2.71’e yükseldi. Kredi kartlarına uygulanacak olan faiz yüzde 3.26, gecikme faizi yüzde 3.56 oldu. Kredili mevduat hesabı gibi nakit çekimlerdeki faiz ise yüzde 4.02’ye yükseldi.

Kredi kartı faizleri ne olacak?

Yapılan hesaplamaya göre; 26 Ekim’de eğer politika faizi yüzde 32.5’e çıkarılırsa referans faiz yüzde 2.94 olacak. Bu durumda kredi kartı faizi yüzde 3.49, kredi kartı gecikme faizi yüzde 3.79’a yükselecek.
Kredili mevduat hesabı gibi nakit çekimlerde ise faiz yüzde 4.25 olacak. Eğer politika faizi yüzde 35 olursa ne olur? Referans faiz yüzde 3.17’ye yükselir. Bu durumda ise kredi kartı faizi yüzde 3.72, kredi kartı gecikme faizi yüzde 4.02 ve kredili mevduat hesaplarından çekilecek nakitlerde ise uygulanacak aylık faiz yüzde 4.48’ye ulaşır.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2023
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Merkez Bankası açıkladı: Dolar, faiz ve enflasyon tahmini
20 Ekim, 10:17
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