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Merkez Bankası açıkladı: Dolar, faiz ve enflasyon tahmini
Merkez Bankası açıkladı: Dolar, faiz ve enflasyon tahmini
Merkez Bankası'nın ekim ayı anketinde piyasanın dolar, enflasyon, faiz ve büyüme beklentileri belli oldu. Buna göre, yıl sonu dolar kuru tahmini 30,05 liraya... 20.10.2023, Sputnik Türkiye
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 Ekim ayı piyasa katılımcıları anketini paylaştı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 70 katılımcı tarafından yanıtlanan anket sonuçlarına göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67.22 iken, bu anket döneminde yüzde 68.01 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44.94 iken, bu anket döneminde yüzde 45.28 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23.87 ve yüzde 25.82 olarak gerçekleşti.2023 yılı ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 14.77 ihtimalle yüzde 37.00 - 42.99 aralığında, yüzde 56.03 ihtimalle yüzde 43.00 - 48.99 aralığında, yüzde 18,.7 ihtimalle ise yüzde 49.00 - 54.99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 18.46’sının beklentilerinin yüzde 37.00 - 42.99 aralığında, yüzde 56.92’sinin beklentilerinin yüzde 43.00 - 48.99 aralığında, yüzde 15.38’inin beklentilerinin yüzde 49.00 - 54.99 aralığında olduğu gözlendi.24 ay sonrası enflasyon tahmini2023 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 41.66 ihtimalle yüzde 19.00 - 24.99 aralığında, yüzde 30.31 ihtimalle yüzde 25.00 - 30.99 aralığında, yüzde 16.52 ihtimalle ise yüzde 31.00 - 36.99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 33.87‘sinin beklentilerinin yüzde 19.00 - 24,99 aralığında, yüzde 35.48‘inin beklentilerinin yüzde 25.00 - 30.99 aralığında, yüzde 17.74‘ünün beklentilerinin yüzde 31.00 - 36.99 aralığında olduğu gözlendi.Faiz beklentileriKatılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29.26 iken, bu anket döneminde yüzde 33.22 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 30.00 iken, bu anket döneminde yüzde 33.68 olarak gerçekleşmiştir.Döviz kuru tahminiKatılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 30.14 TL iken, bu anket döneminde 30.05 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 37.26 TL iken, bu anket döneminde 38.64 TL olarak gerçekleşti.GSYH büyüme beklentileriKatılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3.9 iken, bu anket döneminde yüzde 4,1 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3.8 iken, bu anket döneminde yüzde 3.4 olarak gerçekleşti.
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dolar, dolar/tl, 1 dolar, merkez bankası, enflasyon, faiz
dolar, dolar/tl, 1 dolar, merkez bankası, enflasyon, faiz

Merkez Bankası açıkladı: Dolar, faiz ve enflasyon tahmini

10:17 20.10.2023 (güncellendi: 10:29 20.10.2023)
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2023
© AA
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Merkez Bankası'nın ekim ayı anketinde piyasanın dolar, enflasyon, faiz ve büyüme beklentileri belli oldu. Buna göre, yıl sonu dolar kuru tahmini 30,05 liraya gerilerken, enflasyon tahmini ise yüzde 68.01'e yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 Ekim ayı piyasa katılımcıları anketini paylaştı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 70 katılımcı tarafından yanıtlanan anket sonuçlarına göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67.22 iken, bu anket döneminde yüzde 68.01 oldu.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44.94 iken, bu anket döneminde yüzde 45.28 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23.87 ve yüzde 25.82 olarak gerçekleşti.
2023 yılı ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 14.77 ihtimalle yüzde 37.00 - 42.99 aralığında, yüzde 56.03 ihtimalle yüzde 43.00 - 48.99 aralığında, yüzde 18,.7 ihtimalle ise yüzde 49.00 - 54.99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 18.46’sının beklentilerinin yüzde 37.00 - 42.99 aralığında, yüzde 56.92’sinin beklentilerinin yüzde 43.00 - 48.99 aralığında, yüzde 15.38’inin beklentilerinin yüzde 49.00 - 54.99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon tahmini

2023 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 41.66 ihtimalle yüzde 19.00 - 24.99 aralığında, yüzde 30.31 ihtimalle yüzde 25.00 - 30.99 aralığında, yüzde 16.52 ihtimalle ise yüzde 31.00 - 36.99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 33.87‘sinin beklentilerinin yüzde 19.00 - 24,99 aralığında, yüzde 35.48‘inin beklentilerinin yüzde 25.00 - 30.99 aralığında, yüzde 17.74‘ünün beklentilerinin yüzde 31.00 - 36.99 aralığında olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29.26 iken, bu anket döneminde yüzde 33.22 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 30.00 iken, bu anket döneminde yüzde 33.68 olarak gerçekleşmiştir.

Döviz kuru tahmini

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 30.14 TL iken, bu anket döneminde 30.05 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 37.26 TL iken, bu anket döneminde 38.64 TL olarak gerçekleşti.

GSYH büyüme beklentileri

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3.9 iken, bu anket döneminde yüzde 4,1 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3.8 iken, bu anket döneminde yüzde 3.4 olarak gerçekleşti.
Türk lirası - Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2023
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