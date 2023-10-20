https://sputniknews.com.tr/20231020/dolar-kac-lira-oldu-1076542629.html
Dolar kaç lira oldu?
Dolar kaç lira oldu?
İstanbul serbest piyasada dolar 28,0250 liradan, avro 29,6320 liradan güne başladı. 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T09:31+0300
2023-10-20T09:31+0300
2023-10-20T09:31+0300
ekonomi
dolar
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Serbest piyasada 28,0230 liradan alınan dolar, 28,0250 liradan satılıyor. 29,6300 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,6320 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 27,9960 lira, avronun satış fiyatı ise 29,5980 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 780 lira, çeyrek altın 2 bin 884 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 499 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1913 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.769 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 92.42 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92.42 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 29.209 dolar seviyesinde.
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dolar kaç lira oldu?
Dolar kaç lira oldu?
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İstanbul serbest piyasada dolar 28,0250 liradan, avro 29,6320 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 28,0230 liradan alınan dolar, 28,0250 liradan satılıyor. 29,6300 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 29,6320 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 27,9960 lira, avronun satış fiyatı ise 29,5980 lira olmuştu.
Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 780 lira, çeyrek altın 2 bin 884 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 499 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1913 puandan başladı.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.769 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 92.42 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92.42 dolardan işlem görüyor.
Bitcoin bugün 29.209 dolar seviyesinde.