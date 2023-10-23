https://sputniknews.com.tr/20231023/erdoganin-imzaladigi-natoya-katilim-protokolu-ile-ilgili-isvecten-aciklama-dort-gozle-bekliyoruz-1076644420.html
Erdoğan'ın imzaladığı NATO'ya Katılım Protokolü ile ilgili İsveç'ten açıklama: Dört gözle bekliyoruz
Erdoğan'ın imzaladığı NATO'ya Katılım Protokolü ile ilgili İsveç'ten açıklama: Dört gözle bekliyoruz
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzalaması sonrası sosyal medyadan "Şimdi Meclis prosedürleri... 23.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-23T19:00+0300
2023-10-23T19:00+0300
2023-10-23T19:00+0300
isveç
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İsveç Başbakanı Kristersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzalamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Kristersson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzalamasını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Şimdi Meclis prosedürleri başlayacak. NATO'ya üye olmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Erdoğan bugün, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzalamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231023/isvecin-natoya-katilim-protokolu-tbmmde-1076640857.html
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Erdoğan'ın imzaladığı NATO'ya Katılım Protokolü ile ilgili İsveç'ten açıklama: Dört gözle bekliyoruz
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İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzalaması sonrası sosyal medyadan "Şimdi Meclis prosedürleri başlayacak. NATO'ya üye olmayı dört gözle bekliyoruz" paylaşımında bulundu.
İsveç Başbakanı Kristersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzalamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kristersson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzalamasını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Şimdi Meclis prosedürleri başlayacak. NATO'ya üye olmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Erdoğan bugün, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzalamıştı.