https://sputniknews.com.tr/20231023/erdoganin-imzaladigi-natoya-katilim-protokolu-ile-ilgili-isvecten-aciklama-dort-gozle-bekliyoruz-1076644420.html

Erdoğan'ın imzaladığı NATO'ya Katılım Protokolü ile ilgili İsveç'ten açıklama: Dört gözle bekliyoruz

Erdoğan'ın imzaladığı NATO'ya Katılım Protokolü ile ilgili İsveç'ten açıklama: Dört gözle bekliyoruz

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzalaması sonrası sosyal medyadan "Şimdi Meclis prosedürleri... 23.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-23T19:00+0300

2023-10-23T19:00+0300

2023-10-23T19:00+0300

isveç

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İsveç Başbakanı Kristersson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzalamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Kristersson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzalamasını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Şimdi Meclis prosedürleri başlayacak. NATO'ya üye olmayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Erdoğan bugün, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzalamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231023/isvecin-natoya-katilim-protokolu-tbmmde-1076640857.html

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