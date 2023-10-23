https://sputniknews.com.tr/20231023/isvecin-natoya-katilim-protokolu-tbmmde-1076640857.html
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM'de
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM'de
İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edildi. 23.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-23T17:14+0300
2023-10-23T17:14+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzaladı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilmiştir." ifadesi kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20231017/diplomatik-kaynak-acikladi-isvecin-nato-uyeliginde-acele-etmeyecegiz-1076413060.html
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tbmm, isveç
İsveç'in NATO'ya katılım protokolü TBMM'de
17:14 23.10.2023 (güncellendi: 17:25 23.10.2023) Abone ol
İsveç’in NATO’ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü'nü imzaladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde imzalanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilmiştir." ifadesi kullanıldı.