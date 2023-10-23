https://sputniknews.com.tr/20231023/bakanliktan-yerel-yonetimlere-sulama-genelgesi-1076643599.html

Bakanlıktan yerel yönetimlere 'sulama' genelgesi

Bakanlıktan yerel yönetimlere 'sulama' genelgesi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki imzasıyla yerel yönetimlere, su kaynaklarının tasarruflu ve verimli kullanılması için yeşil alanların... 23.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-23T18:11+0300

2023-10-23T18:11+0300

2023-10-23T18:11+0300

türkiye

su

yerel yönetim

çevre ve şehircilik bakanlığı

genelge

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre genelgede, Türkiye'ye metrekare başına yıllık ortalama yağış miktarının 643 milimetre olduğuna, bu değerin ortalama 501 milyar metreküp suya tekabül ettiğine dikkat çekildi."Bu suyun ancak 112 milyar metreküpü yüzey ve yeraltı kullanılabilir potansiyele sahiptir. Kullanılabilir suyun ise yüzde 16'sı içme, yüzde 12'si sanayi ve yüzde 72'si sulama amaçlı tüketilmektedir" bilgisi verilen genelgede, 2030'da Türkiye nüfusunun 100 milyona ulaşması halinde su sıkıntısı yaşanabileceği, bu nedenle kişi başına düşen su miktarının azalacağı ve su kıtlığı yaşanacağı bildirildi.Gündüz saatlerinde sulama yapılmaması uyarısında bulunulan genelgede, şunlar kaydedildi:Yeşil alan çalışmalarında, su kaynaklarının aşırı tüketilmesine engel olunması, buharlaşmanın en aza indirilmesi ve yapraklar üzerindeki kurutucu etkinin önlenmesi amacıyla gündüz saatlerinde sulama yapılmaması istenen genelgede, bu alanlarda mümkün mertebe 19.00-21.00 ile 05.00- 07.00 saatleri arasında sulama yapılmasının daha verimli olacağı vurgulandı.Genelgede böylece yerleşim yerlerinin akciğeri niteliğindeki kentsel yeşil alanlarda, aşırı su tüketimi minimuma indirilerek günün en önemli problemlerinden biri olan su sıkıntısına yönelik oldukça önemli bir adım atılacağı ve kentsel yeşil alanların sürdürülebilir yönetiminin sağlanacağı belirtildi.

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