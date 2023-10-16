Belediye başkanı barajın ortasına kadar yürüyüp çağrı yaptı: 20 günlük su kaldı

“Aslında bu sevindirici bir haber değil. İnşallah yağışlar olacak ve Kadıköy Barajımız su ihtiyacımızı karşılamaya devam edecek. Biz kötü senaryoya hazırlandık. Yağışlar olmazsa yeraltı su kaynaklarımızı da bitireceğiz. Çözüm üretiyoruz ama tasarrufa davet ediyorum. Su bulsak da, tasarruf bizim yaşam tarzımız olmalı. Evlatlarımıza bunu öğretmeliyiz. Aksi takdirde susuz günler bizi bekliyor. 10 yıl sürmez deniz suyunu arıtmaya başlarız. Geçen yıldan beri sesleniyorum, burada çeltik ekenlere de seslendim, idarecilerime de seslendim; Keşan susuz kalacak. Ne olur suyu tedbirli kullanalım, önce içme suyu, önce yaşam suyu. Tabii ki tarımda su önemli. Tarımı yapan insan, insanın suyu yoksa tarımı nasıl yapacak. Gazze’de su yok, elektrik yok hayat bitmiş durumda. Kuraklığa beraber çözüm üreteceğiz. Suyu bulmak yetmiyor. Tasarruf ederek bize yardımcı olun."