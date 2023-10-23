https://sputniknews.com.tr/20231023/aydinda-otobus-soforune-saldiri-1076639059.html
Yolcu sayısının fazla olduğu gerekçesi ile otobüs şoförüne saldırı
Yolcu sayısının fazla olduğu gerekçesi ile otobüs şoförüne saldırı
Aydın'da belediye otobüsü şoförü Mürşit Şenocak, fazla yolcu alma nedeniyle tartıştığı kadın yolcunun yanındaki M.Y.'nin saldırısına uğradı. Şikayet sonrası... 23.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-23T16:26+0300
2023-10-23T16:26+0300
2023-10-23T16:27+0300
türkiye
aydın
kavga
özel halk ve belediye otobüsü işverenler sendikası
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Aydın'da, bir kişinin halk otobüsü şoförüne yumruk atması araç kamerası tarafından görüntülendi.Mürşit Şenocak yönetimindeki Aydın Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü, yolcu almak için Çine ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki durakta durdu.Bu esnada araçta bulunan bir kadın, otobüsteki yoğunluk nedeniyle yüzüğündeki taşın düştüğünü söyleyerek sürücüye tepki gösterdi.İkili arasındaki sözlü tartışmaya kadının çağırdığı arkadaşı M.Y. de katıldı.Otobüse binerek sürücüye yumruk atan M.Y. olay yerinden uzaklaştı.Sürücü Şenocak, M.Y'den şikayetçi oldu.Öte yandan sürücüye yumruk atılması otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, M.Y’nin durakta duran otobüse binmesi, bir süre konuşması ve ardından yumruk atması görülüyor.
https://sputniknews.com.tr/20231022/dugun-cekimi-sirasinda-korkutan-surpriz-1076601926.html
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aydın, kavga, özel halk ve belediye otobüsü işverenler sendikası
aydın, kavga, özel halk ve belediye otobüsü işverenler sendikası
Yolcu sayısının fazla olduğu gerekçesi ile otobüs şoförüne saldırı
16:26 23.10.2023 (güncellendi: 16:27 23.10.2023) Abone ol
Aydın'da belediye otobüsü şoförü Mürşit Şenocak, fazla yolcu alma nedeniyle tartıştığı kadın yolcunun yanındaki M.Y.'nin saldırısına uğradı. Şikayet sonrası saldırgan gözaltına alındı.
Aydın'da, bir kişinin halk otobüsü şoförüne yumruk atması araç kamerası tarafından görüntülendi.
Mürşit Şenocak yönetimindeki Aydın Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsü, yolcu almak için Çine ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki durakta durdu.
Bu esnada araçta bulunan bir kadın, otobüsteki yoğunluk nedeniyle yüzüğündeki taşın düştüğünü söyleyerek sürücüye tepki gösterdi.
İkili arasındaki sözlü tartışmaya kadının çağırdığı arkadaşı M.Y. de katıldı.
Otobüse binerek sürücüye yumruk atan M.Y. olay yerinden uzaklaştı.
Sürücü Şenocak, M.Y'den şikayetçi oldu.
Öte yandan sürücüye yumruk atılması otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, M.Y’nin durakta duran otobüse binmesi, bir süre konuşması ve ardından yumruk atması görülüyor.