https://sputniknews.com.tr/20231023/ak-partiden-ataturk-havalimaninda-buyuk-filistin-mitingi-1076628114.html

AK Parti’den Atatürk Havalimanı’nda 'Büyük Filistin' mitingi

AK Parti’den Atatürk Havalimanı’nda 'Büyük Filistin' mitingi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 28 Ekim Cumartesi günü “Büyük Filistin Mitingi” gerçekleştirecek. Atatürk Havalimanı’nda yapılacak mitinge, Cumhurbaşkanı... 23.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-23T13:12+0300

2023-10-23T13:12+0300

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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İsrail’in saldırıları altındaki Filistin’e destek için miting düzenleyecek.28 Ekim Cumartesi günü, Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek mitinge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.Mitinge, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcı ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın da katılması bekleniyor.Medya, spor, sanat ve iş dünyasından isimlerin de katılımının beklendiği mitinge katılımın yoğun olması bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20231021/londrada-duzenlenen-filistine-destek-mitingine-yaklasik-100-bin-kisi-katildi-1076585881.html

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ak parti, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, miting