https://sputniknews.com.tr/20231023/ak-partiden-ataturk-havalimaninda-buyuk-filistin-mitingi-1076628114.html
AK Parti’den Atatürk Havalimanı’nda 'Büyük Filistin' mitingi
AK Parti’den Atatürk Havalimanı’nda 'Büyük Filistin' mitingi
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 28 Ekim Cumartesi günü “Büyük Filistin Mitingi” gerçekleştirecek. Atatürk Havalimanı’nda yapılacak mitinge, Cumhurbaşkanı... 23.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-23T13:12+0300
2023-10-23T13:12+0300
2023-10-23T13:12+0300
politika
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filistin
israil-filistin sorunu
miting
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İsrail’in saldırıları altındaki Filistin’e destek için miting düzenleyecek.28 Ekim Cumartesi günü, Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek mitinge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.Mitinge, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcı ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın da katılması bekleniyor.Medya, spor, sanat ve iş dünyasından isimlerin de katılımının beklendiği mitinge katılımın yoğun olması bekleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20231021/londrada-duzenlenen-filistine-destek-mitingine-yaklasik-100-bin-kisi-katildi-1076585881.html
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ak parti, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, miting
ak parti, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, miting
AK Parti’den Atatürk Havalimanı’nda 'Büyük Filistin' mitingi
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AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 28 Ekim Cumartesi günü “Büyük Filistin Mitingi” gerçekleştirecek. Atatürk Havalimanı’nda yapılacak mitinge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ile Cumhur İttifakı bileşenlerinin liderleri de katılacak.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, İsrail’in saldırıları altındaki Filistin’e destek için miting düzenleyecek.
28 Ekim Cumartesi günü, Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek mitinge, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
Mitinge, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Hüda-Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcı ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın da katılması bekleniyor.
Medya, spor, sanat ve iş dünyasından isimlerin de katılımının beklendiği mitinge katılımın yoğun olması bekleniyor.