https://sputniknews.com.tr/20231022/super-ligde-bir-teknik-direktor-ayriligi-daha-1076606736.html

Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha

Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Bu ayrılıkla birlikte Süper... 22.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-22T15:53+0300

2023-10-22T15:53+0300

2023-10-22T15:53+0300

spor

konyaspor

teknik direktör

spor toto süper lig

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Konyaspor Kulübü, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Stanojevic ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

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konyaspor, teknik direktör, spor toto süper lig