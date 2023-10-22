https://sputniknews.com.tr/20231022/super-ligde-bir-teknik-direktor-ayriligi-daha-1076606736.html
Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha
Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha
Trendyol Süper Lig'de Konyaspor, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Bu ayrılıkla birlikte Süper... 22.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-22T15:53+0300
2023-10-22T15:53+0300
2023-10-22T15:53+0300
spor
konyaspor
teknik direktör
spor toto süper lig
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Konyaspor Kulübü, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Stanojevic ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.
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konyaspor, teknik direktör, spor toto süper lig
konyaspor, teknik direktör, spor toto süper lig
Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha
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Trendyol Süper Lig'de Konyaspor, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Bu ayrılıkla birlikte Süper Lig'in henüz 9. haftasında 10. teknik direktör değişikliği yaşandı.
Konyaspor Kulübü, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Aleksandar Stanojevic ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Stanojevic ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.