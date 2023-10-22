https://sputniknews.com.tr/20231022/rizenin-29-metrelik-cay-bardagina-filistin-bayragi-yansitildi-1076597825.html
Rize'nin 29 metrelik çay bardağına Filistin bayrağı yansıtıldı
Rize'nin 29 metrelik çay bardağına Filistin bayrağı yansıtıldı
Filistinlilere destek amacıyla Rize Sahili’ndeki 29 metrelik çay bardağına Filistin bayrağı yansıtıldı. 22.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-22T10:14+0300
2023-10-22T10:14+0300
2023-10-22T10:14+0300
türkiye
rize
türkiye
filistin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/16/1076597317_0:0:3638:2046_1920x0_80_0_0_0ddd4b0a36ca25588a9e93d41dddd4dc.jpg
İsrail-Filistin çatışmaları sürerken Türkiye'de de İsrail saldırılarına tepki sürüyor.Rize Sahili’nde yer alan Çay Çarşısı’nın içerisindeki 29 metrelik çay bardağı şeklindeki binanın dışına Filistin bayrağı yansıtıldı. Filistin bayrağı Rize sahilini aydınlattı.
https://sputniknews.com.tr/20231021/filistin-halk-kurtulus-cephesi-lubnan-kolu-hamasin-yok-edilmesi-tehdidi-yeni-cepheler-acabilir-1076585070.html
türkiye
rize
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/16/1076597317_359:0:3090:2048_1920x0_80_0_0_dbba10da041a3d1ca4d47ac27a668313.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rize, türkiye, filistin
Rize'nin 29 metrelik çay bardağına Filistin bayrağı yansıtıldı
Abone ol
Filistinlilere destek amacıyla Rize Sahili’ndeki 29 metrelik çay bardağına Filistin bayrağı yansıtıldı.
İsrail-Filistin çatışmaları sürerken Türkiye'de de İsrail saldırılarına tepki sürüyor.
Rize Sahili’nde yer alan Çay Çarşısı’nın içerisindeki 29 metrelik çay bardağı şeklindeki binanın dışına Filistin bayrağı yansıtıldı.
Filistin bayrağı Rize sahilini aydınlattı.