https://sputniknews.com.tr/20231022/putin-schrodere-yonelik-baskilari-almanca-elestirdi-1076604256.html

Putin, Schröder'e yönelik baskıları ‘Almanca’ eleştirdi

Putin, Schröder'e yönelik baskıları ‘Almanca’ eleştirdi

Rus lider, eski Almanya Başbakanı Schröder’i eleştirenlere Almanca seslenerek, “Schröder’den ne kadar uzaklaşırsanız, Nazilere sempati duyan Kanada... 22.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-22T14:42+0300

2023-10-22T14:42+0300

2023-10-22T14:45+0300

dünya

rusya

almanya

vladimir putin

gerhard schröder

şansölye

başbakan

kanada

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Rus Devlet kanalı Rossiya 1 muhabiri Pavel Zarubin’e konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder’e 'Rusya ile ilgili tutumu' nedeniyle kendi ülkesinde yapılan baskıların hatırlatılması üzerine verdiği yanıtında, son dönemde Kanada parlamentosunda Nazi üyesinin alkışlandığı çirkin eylemi hatırlatarak, “Federal Almanya'nın eski Şansölyesi Schröder’e baskı yapmaya çalışanlara ancak şunu söyleyebilirim. Schröder'den ne kadar uzaklaşırsanız, Nazilere sempati duyan Kanada parlamentosunun başkanı Antony Rota’ya o kadar yakın olursunuz” dedi.Alman halkının da kendisini doğru anlamasını istediğini vurgulayan Putin, bu ifadesini Almanca olarak tekrarladı.Rus lider, bununla birlikte Almanya'da pek çok düzgün insan var olduğuna değinirken, açıklamasını, “Eminim ki pek çok kişi bu sözlerimi duyacaktır” diye sonlandırdı.Yakın zamanda Alman gazetesi Bild’de yer alan haberde, Almanya'nın birleşmesinin 33. yıl dönümü nedeniyle resmi kutlamalara davet edilen eski Şansölye Schröder’in hükümetin protokol servisi tarafından hükümet yetkililerinden farklı bir yere oturtulmak istendiği aktarılmıştı.Kanada’da ne olmuştu?Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Kanada’ya yaptığı ziyaret nedeniyle 22 Eylül tarihinde 14. SS Waffen Grenadier Tümeni’nde görev almış 98 yaşındaki Yaroslav Hunka, parlamentoya davet edilmiş ve orada ayakta alkışlanmıştı, Zelenskiy de bizzat eski Nazi askerini selamlamıştı.Tepkilerin üzerine Kanada Avam Kamarası (Parlamento) Başkanı Anthony Rota, eski Nazi üyesinin yüceltilmesi skandalının ardından birkaç gün sonra istifa ettiğini duyurmuştu. Daha sonra Kanada Başbakanı Justin Trudeau, parlamentoya konuşmasında, Ukraynalı Nazi gazisinin övülmesi skandalıyla ilgili özür dilemişti.

https://sputniknews.com.tr/20231022/eski-almanya-basbakanindan-disisleri-bakani-baerbocka-rusya-uyarisi-1076593896.html

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rusya, almanya, vladimir putin, gerhard schröder, şansölye, başbakan, kanada