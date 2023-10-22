https://sputniknews.com.tr/20231022/meteoroloji-uyardi-sicaklar-artiyor-yagis-yok-1076599655.html

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık artıyor, yağış yok

Meteoroloji uyardı: Sıcaklık artıyor, yağış yok

Meteoroloji, 22 Ekim tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının güney ve doğu kesimlerinde 1-3... 22.10.2023, Sputnik Türkiye

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Ekim tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Değerlendirmelere göre; Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Güney ve iç kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığının güney ve doğu kesimlerinde 1-3 derece artacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın, genellikle güneyli, doğu kesimlerde yer yer kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230921/meteoroloji-tarih-verdi-sicak-hava-geri-geliyor-1075643205.html

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