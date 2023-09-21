https://sputniknews.com.tr/20230921/meteoroloji-tarih-verdi-sicak-hava-geri-geliyor-1075643205.html
Meteoroloji tarih verdi: Sıcak hava geri geliyor
Meteoroloji tarih verdi: Sıcak hava geri geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık (21 Eylül - 27 Eylül) hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, hava sıcaklığı cuma günü itibarıyla mevsim normalleri... 21.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-21T08:34+0300
2023-09-21T08:34+0300
2023-09-21T08:37+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
istanbul hava durumu
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Meteoroloji haftalık hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre, genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, cuma gününden itibaren artarak yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz'in gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
https://sputniknews.com.tr/20230920/meteoroloji-saat-verdi-bircok-il-icin-saganak-uyarisi-yapti-hava-sicakligi-6-derece-birden-artacak-1075611795.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu
Meteoroloji tarih verdi: Sıcak hava geri geliyor
08:34 21.09.2023 (güncellendi: 08:37 21.09.2023) Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık (21 Eylül - 27 Eylül) hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, hava sıcaklığı cuma günü itibarıyla mevsim normalleri üzerinde seyredecek.
Meteoroloji haftalık hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre, genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, cuma gününden itibaren artarak yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz'in gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.