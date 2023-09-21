https://sputniknews.com.tr/20230921/meteoroloji-tarih-verdi-sicak-hava-geri-geliyor-1075643205.html

Meteoroloji tarih verdi: Sıcak hava geri geliyor

Meteoroloji tarih verdi: Sıcak hava geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık (21 Eylül - 27 Eylül) hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, hava sıcaklığı cuma günü itibarıyla mevsim normalleri... 21.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-21T08:34+0300

2023-09-21T08:34+0300

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türkiye

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meteoroloji genel müdürlüğü

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istanbul hava durumu

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Meteoroloji haftalık hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre, genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, cuma gününden itibaren artarak yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz'in gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

https://sputniknews.com.tr/20230920/meteoroloji-saat-verdi-bircok-il-icin-saganak-uyarisi-yapti-hava-sicakligi-6-derece-birden-artacak-1075611795.html

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, istanbul hava durumu