https://sputniknews.com.tr/20231022/lavrov-iran-ziyaretine-hazirlaniyor-1076604829.html
Lavrov, İran ziyaretine hazırlanıyor
Lavrov, İran ziyaretine hazırlanıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un bölgesel işbirliği platformu kapsamında yarın İran’a gideceğini doğruladı. 22.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-22T14:47+0300
2023-10-22T14:47+0300
2023-10-22T14:48+0300
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azerbaycan
ermenistan
iran
gürcistan
işbirliği
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
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Sputnik’e konuşan Mariya Zaharova, “Rusya Dışişleri Bakanı, pazartesi günü Tahran'da yapılması planlanan görüşmelere katılacak” dedi.İran devlet haber ajansı IRNA, Türkiye'nin girişimiyle başlayan ve Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve İran dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenecek 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunun 23 Ekim'de Tahran'da gerçekleşeceğini duyurmuştu.Bölgede istikrarı sağlaması adına daha önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in önerisi ile oluşturulan, Türkiye ile birlikte Rusya, İran, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’ı içeren platformun yarınki ayağında, Güney Kafkasya'daki son olayların yanı sıra güvenlik alanında bölgesel işbirliği konularının ele alınması beklenirken, toplantı gündeminin ana maddesi Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri olacak.Güney Kafkasya’da istikrarı hedefleyen platformun ilk ev sahibi Moskova’ydıGüney Kafkasya'da 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunun ilk zirvesi, Aralık 2021'de, Rusya Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde başkent Moskova’da düzenlenmiş, görüşmelere Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve İran Dışişleri Bakan Yardımcıları hazır bulunmuştu.Gürcistan, görüşmelere son anda katılmayacağını açıklayarak tepki çekmiş, son anda alınan kararı değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Bu inisiyatifi aktif şekilde destekledik ve bunun birleştirici potansiyelinin farkındayız. Gürcü komşularımız davetimizi kabul etmeyip katılmaktan kaçındı. Ancak bu platformun kapılarını her zaman Tiflis için açık tutacağımız konusunda anlaştık” diye konuşmuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, iki ülkenin de bölgede barışı hedefleyen 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformu çalışmalarının yoğunlaştırılması ile ilgilendiklerini vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231020/lavrov-ve-bayramov-33-platformu-hakkinda-gorustu-1076564192.html
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rusya, türkiye, azerbaycan, ermenistan, iran, gürcistan, işbirliği, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov
rusya, türkiye, azerbaycan, ermenistan, iran, gürcistan, işbirliği, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov
Lavrov, İran ziyaretine hazırlanıyor
14:47 22.10.2023 (güncellendi: 14:48 22.10.2023) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un bölgesel işbirliği platformu kapsamında yarın İran’a gideceğini doğruladı.
Sputnik’e konuşan Mariya Zaharova, “Rusya Dışişleri Bakanı, pazartesi günü Tahran'da yapılması planlanan görüşmelere katılacak” dedi.
İran devlet haber ajansı IRNA, Türkiye'nin girişimiyle başlayan ve Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve İran dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenecek 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunun 23 Ekim'de Tahran'da gerçekleşeceğini duyurmuştu.
Bölgede istikrarı sağlaması adına daha önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in önerisi ile oluşturulan, Türkiye ile birlikte Rusya, İran, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’ı içeren platformun yarınki ayağında, Güney Kafkasya'daki son olayların yanı sıra güvenlik alanında bölgesel işbirliği konularının ele alınması beklenirken, toplantı gündeminin ana maddesi Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri olacak.
Güney Kafkasya’da istikrarı hedefleyen platformun ilk ev sahibi Moskova’ydı
Güney Kafkasya'da 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunun ilk zirvesi, Aralık 2021'de, Rusya Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde başkent Moskova’da düzenlenmiş, görüşmelere Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve İran Dışişleri Bakan Yardımcıları hazır bulunmuştu.
Gürcistan, görüşmelere son anda katılmayacağını açıklayarak tepki çekmiş, son anda alınan kararı değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Bu inisiyatifi aktif şekilde destekledik ve bunun birleştirici potansiyelinin farkındayız. Gürcü komşularımız davetimizi kabul etmeyip katılmaktan kaçındı. Ancak bu platformun kapılarını her zaman Tiflis için açık tutacağımız konusunda anlaştık” diye konuşmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, iki ülkenin de bölgede barışı hedefleyen 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformu çalışmalarının yoğunlaştırılması ile ilgilendiklerini vurgulamıştı.