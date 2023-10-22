https://sputniknews.com.tr/20231022/lavrov-iran-ziyaretine-hazirlaniyor-1076604829.html

Lavrov, İran ziyaretine hazırlanıyor

Lavrov, İran ziyaretine hazırlanıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un bölgesel işbirliği platformu kapsamında yarın İran’a gideceğini doğruladı. 22.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-22T14:47+0300

2023-10-22T14:47+0300

2023-10-22T14:48+0300

dünya

rusya

türkiye

azerbaycan

ermenistan

iran

gürcistan

işbirliği

rusya dışişleri bakanlığı

sergey lavrov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/02/1075958392_0:124:3201:1925_1920x0_80_0_0_3e97b1fdafa5974382082d21fe32d0b8.jpg

Sputnik’e konuşan Mariya Zaharova, “Rusya Dışişleri Bakanı, pazartesi günü Tahran'da yapılması planlanan görüşmelere katılacak” dedi.İran devlet haber ajansı IRNA, Türkiye'nin girişimiyle başlayan ve Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve İran dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenecek 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunun 23 Ekim'de Tahran'da gerçekleşeceğini duyurmuştu.Bölgede istikrarı sağlaması adına daha önce Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in önerisi ile oluşturulan, Türkiye ile birlikte Rusya, İran, Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan’ı içeren platformun yarınki ayağında, Güney Kafkasya'daki son olayların yanı sıra güvenlik alanında bölgesel işbirliği konularının ele alınması beklenirken, toplantı gündeminin ana maddesi Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri olacak.Güney Kafkasya’da istikrarı hedefleyen platformun ilk ev sahibi Moskova’ydıGüney Kafkasya'da 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunun ilk zirvesi, Aralık 2021'de, Rusya Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde başkent Moskova’da düzenlenmiş, görüşmelere Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve İran Dışişleri Bakan Yardımcıları hazır bulunmuştu.Gürcistan, görüşmelere son anda katılmayacağını açıklayarak tepki çekmiş, son anda alınan kararı değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Bu inisiyatifi aktif şekilde destekledik ve bunun birleştirici potansiyelinin farkındayız. Gürcü komşularımız davetimizi kabul etmeyip katılmaktan kaçındı. Ancak bu platformun kapılarını her zaman Tiflis için açık tutacağımız konusunda anlaştık” diye konuşmuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, iki ülkenin de bölgede barışı hedefleyen 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformu çalışmalarının yoğunlaştırılması ile ilgilendiklerini vurgulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231020/lavrov-ve-bayramov-33-platformu-hakkinda-gorustu-1076564192.html

rusya

azerbaycan

ermenistan

iran

gürcistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, türkiye, azerbaycan, ermenistan, iran, gürcistan, işbirliği, rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov