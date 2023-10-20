https://sputniknews.com.tr/20231020/lavrov-ve-bayramov-33-platformu-hakkinda-gorustu-1076564192.html
Lavrov ve Bayramov '3+3' platformu hakkında görüştü
Lavrov ve Bayramov '3+3' platformu hakkında görüştü
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gündemin güncel konularını... 20.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-20T20:34+0300
2023-10-20T20:34+0300
2023-10-20T20:34+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile "3+3" istişari bölgesel platformunun faaliyetlerine ilişkin yaklaşımları ele aldığı belirtildi.Rusya ve Azerbaycan dışişleri bakanlıkları başkanları arasındaki telefon görüşmesine ilişkin şu açıklama yapıldı:Güney Kafkasya'da 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunun ilk zirvesi, Aralık 2021'de, Rusya Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde başkent Moskova’da düzenlenmiş, görüşmelere Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve İran Dışişleri Bakan Yardımcıları hazır bulunmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20231010/pasinyan-ermenistan-33-formatinda-toplantilar-duzenlemeye-hazir-1076208524.html
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azerbaycan, rusya, sergey lavrov, ceyhun bayramov, moskova, türkiye, ermenistan, iran, kafkasya, kuzey kafkasya, güney kafkasya
azerbaycan, rusya, sergey lavrov, ceyhun bayramov, moskova, türkiye, ermenistan, iran, kafkasya, kuzey kafkasya, güney kafkasya
Lavrov ve Bayramov '3+3' platformu hakkında görüştü
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gündemin güncel konularını görüştü.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile "3+3" istişari bölgesel platformunun faaliyetlerine ilişkin yaklaşımları ele aldığı belirtildi.
Rusya ve Azerbaycan dışişleri bakanlıkları başkanları arasındaki telefon görüşmesine ilişkin şu açıklama yapıldı:
Dışişleri Bakanları ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası gündemin güncel konularını ele aldılar."3+3" istişari bölgesel platformunun faaliyetlerine ilişkin yaklaşımlar konuşuldu.
Güney Kafkasya'da 3+3 formatındaki bölgesel işbirliği platformunun ilk zirvesi, Aralık 2021'de, Rusya Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde başkent Moskova’da düzenlenmiş, görüşmelere Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve İran Dışişleri Bakan Yardımcıları hazır bulunmuştu.