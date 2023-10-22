https://sputniknews.com.tr/20231022/ispanya-basbakani-sanchez-netanyahu-ile-telefonda-gorustu-1076611675.html

İspanya Başbakanı Sanchez, Netanyahu ile telefonda görüştü

İspanya Başbakanı Sanchez, Netanyahu ile telefonda görüştü

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefonda görüştü. 22.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-22T23:34+0300

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İspanya Başbakanı Sanchez, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, İsrailli mevkidaşı Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.Sanchez açıklamasında, mevkidaşına Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını kınadığını, İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde kendisini savunma hakkı olduğunu ifade ettiğini aktardı.Kurbanların aileleriyle dayanışma içinde olduğunu belirten Sanchez, rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması gerektiğini vurgulayarak, tüm sivillerin korunması, Gazze halkına yeterli ve sürekli insani yardımın ulaştırılması konusundaki derin endişelerini iletti.Sanchez, "Bunun için insani bir ateşkes gerekmektedir. Çatışmanın bölgesel olarak tırmanmasını önlemek için bu gereklidir. Barışa ulaşmak için iki devletli çözüme, İsrail ve Filistin'in barış ve güvenlik içinde yan yana yaşamasına dayanan kesin bir çözüme yönelmeliyiz" ifadelerini kullandı.Netanyahu bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de telefonda görüşmeleri gerçekleştirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231022/canli--israil-gazze-seridindeki-nuseyrat-multeci-kampinda-carsiyi-bombaladi-1076593800.html

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