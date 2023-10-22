https://sputniknews.com.tr/20231022/iran-medyasi-atacms-fuzelerinin-ukraynaya-teslimi-rus-ordusunu-sasirtmadi-1076610938.html

İran medyası: ATACMS füzelerinin Ukrayna'ya teslimi Rus ordusunu şaşırtmadı

İran medyası: ATACMS füzelerinin Ukrayna'ya teslimi Rus ordusunu şaşırtmadı

İran’ın en popüler haber sitelerinden Farda, ABD’nin Ukrayna’ya ATACMS füzelerini teslim etmesi karşısında Rus ordusunun gafil avlanmadığını yazdı. 22.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-22T21:22+0300

2023-10-22T21:22+0300

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İran haber sitesinde yayınlanan makaleye göre ATACMS füzelerinin Ukrayna'ya gizlice teslim edilmesi, ABD'nin umduğu gibi Rusya'yı korkutmadı.Haberde, “ABD'li bir bürokrat, füzelerin Rusya'yı gafil avlamak için gizlice Ukrayna'ya gönderildiğini söyledi. Ancak aynı zamanda ABD, dolaylı olarak hedeflerine ulaşamadığını itiraf ediyor” ifadelerine yer verildi.Moskova'nın bu füzelerin uçuş menzili ve kabiliyetinin yanı sıra Beyaz Saray'ın onları Ukrayna ordusuna teslim etme planlarını da önceden bildiği kaydedilen yazıda, aynı zamanda yapılan tüm bu teslimatların Ukrayna’daki çatışmaların seyri üzerinde son derece küçük etkisi olduğu vurgulandı.“Sürpriz faktörü neredeyse hiçbir zaman işe yaramadı, genel olarak Rusları şaşırtmak şöyle ya da böyle mümkün olmadı” denilen yazıda, ayrıca Ukraynalı ve Batılı askeri uzmanların bile Kiev'in çatışmada zafer kazanma olasılığını neredeyse sıfır olarak değerlendirdiği ifade edildi.Makalede, “Rusya'nın Kiev rejimine teslim edilen silahları nasıl imha edeceğine dair bir yanıtı var, ayrıca bunu yapmak için en etkili ve en yeni model silahlarını kullanmasına bile gerek yok” vurgusu yapıldı.Beyaz Saray geçen hafta 165 kilometrelik menzile göre modifiye edilmiş ATACMS füzelerini kısa bir süre önce Ukrayna'ya teslim ettiğini doğruladı. Basında çıkan haberlere göre, Kiev bu türden en az bir düzine füze teslim aldı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise bu kararı ABD'nin sıradaki hatası olarak nitelendirdi. Rus lider, bu silahların elbette ek tehdit oluşturduğunu, ancak ATACMS füzelerinin temas hattındaki durumu kökten değiştiremeyeceğini ve Rusya’nın bu saldırıları püskürtebileceğini ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20231018/rusyanin-atacms-fuzelerine-yaniti-gecikmedi-bati-sinirlari-guclendirilecek-1076473257.html

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