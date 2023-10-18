https://sputniknews.com.tr/20231018/rusyanin-atacms-fuzelerine-yaniti-gecikmedi-bati-sinirlari-guclendirilecek-1076473257.html
Rusya’nın ATACMS füzelerine yanıtı gecikmedi: Batı sınırları güçlendirilecek
Rusya’nın ATACMS füzelerine yanıtı gecikmedi: Batı sınırları güçlendirilecek
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD’nin Ukrayna'ya gizlice gönderdiği uzun menzilli ATACMS füzeleri de dahil olmak üzere Kiev’e F-16 savaş uçakları verilmesi... 18.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-18T14:31+0300
2023-10-18T14:31+0300
2023-10-18T14:32+0300
ukrayna krizi
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sergey şoygu
nato
ukrayna
abd
atacms füzeleri
washington dc
belarus
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Rusya ve Belarus savunma bakanlıklarının ortak yönetim kurulu toplantısında konuşan Sergey Şoygu, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'ya zırhlı araç, hava savunma sistemleri ve hassas füzeler vermeyi sürdürdüğüne dikkat çekerken, “Washington, uluslararası sözleşmeleri ihlal ederek misket bombalarını askeri yardım paketlerine dahil etti. F-16 savaş uçaklarının Kiev'e devredilmesi konusu pratik bir düzeye taşındı. Gelecek yıl gelmeleri bekleniyor. Bu tehditlere yanıt olarak uygun önlemleri alıyoruz ve batı sınırlarımızı güçlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.‘Finlandiya ve İsveç’te NATO üsleri ortaya çıkabilir’Konuşmasının devamında NATO’nun Finlandiya’yı da dahil ederek doğuya doğru genişlediğini hatırlatan Şoygu, NATO koalisyonunun askeri üsleri ve saldırı silahlarının, ittifaka katılan ve katılmayı bekleyen Finlandiya ve İsveç topraklarında da görülebileceğini aktardı.Finlandiya'nın Kuzey Atlantik İttifakına girişi ve İsveç topraklarında ortak etkinliklerin düzenlenmesinin gerilimi tırmandırdığını doğrulayan Rusya Savunma Bakanı, “Yakın gelecekte NATO'nun yeni askeri üsleri ve saldırı silahlarının bu ülkelerin topraklarına konuşlandırılması ihtimalini dışlamıyoruz” dedi.Şoygu, Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerindeki NATO takviye birliklerinin sayısının geçen yılın şubat ayından bu yana 2.5 kat artırarak şu anda 30 binden fazla askere ulaştığını da eklerken, bu sayının yarısından fazlasını ABD askeri personelinin oluşturduğunun altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20231018/antonov-abd-nato-ile-rusya-arasinda-dogrudan-bir-catismanin-pesinde-1076459652.html
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rusya savunma bakanlığı, sergey şoygu, nato, ukrayna, abd, atacms füzeleri, washington dc, belarus
rusya savunma bakanlığı, sergey şoygu, nato, ukrayna, abd, atacms füzeleri, washington dc, belarus
Rusya’nın ATACMS füzelerine yanıtı gecikmedi: Batı sınırları güçlendirilecek
14:31 18.10.2023 (güncellendi: 14:32 18.10.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD’nin Ukrayna'ya gizlice gönderdiği uzun menzilli ATACMS füzeleri de dahil olmak üzere Kiev’e F-16 savaş uçakları verilmesi ihtimaline yanıt olarak batı sınırlarını güçlendireceğini duyurdu.
Rusya ve Belarus savunma bakanlıklarının ortak yönetim kurulu toplantısında konuşan Sergey Şoygu, ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'ya zırhlı araç, hava savunma sistemleri ve hassas füzeler vermeyi sürdürdüğüne dikkat çekerken, “Washington, uluslararası sözleşmeleri ihlal ederek misket bombalarını askeri yardım paketlerine dahil etti. F-16 savaş uçaklarının Kiev'e devredilmesi konusu pratik bir düzeye taşındı. Gelecek yıl gelmeleri bekleniyor. Bu tehditlere yanıt olarak uygun önlemleri alıyoruz ve batı sınırlarımızı güçlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.
‘Finlandiya ve İsveç’te NATO üsleri ortaya çıkabilir’
Konuşmasının devamında NATO’nun Finlandiya’yı da dahil ederek doğuya doğru genişlediğini hatırlatan Şoygu, NATO koalisyonunun askeri üsleri ve saldırı silahlarının, ittifaka katılan ve katılmayı bekleyen Finlandiya ve İsveç topraklarında da görülebileceğini aktardı.
Finlandiya'nın Kuzey Atlantik İttifakına girişi ve İsveç topraklarında ortak etkinliklerin düzenlenmesinin gerilimi tırmandırdığını doğrulayan Rusya Savunma Bakanı, “Yakın gelecekte NATO'nun yeni askeri üsleri ve saldırı silahlarının bu ülkelerin topraklarına konuşlandırılması ihtimalini dışlamıyoruz” dedi.
Şoygu, Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerindeki NATO takviye birliklerinin sayısının geçen yılın şubat ayından bu yana 2.5 kat artırarak şu anda 30 binden fazla askere ulaştığını da eklerken, bu sayının yarısından fazlasını ABD askeri personelinin oluşturduğunun altını çizdi.