https://sputniknews.com.tr/20231022/ingiltere-basbakani-sunakin-kisisel-cep-telefonu-internete-sizdirildi--1076610526.html
İngiltere Başbakanı Sunak'ın kişisel cep telefonu internete sızdırıldı
İngiltere Başbakanı Sunak'ın kişisel cep telefonu internete sızdırıldı
Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak'ın kişisel cep telefonu internete sızdırıldığı belirtiliyor. 22.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-22T19:57+0300
2023-10-22T19:57+0300
2023-10-22T19:57+0300
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rishi sunak
ingiltere
başbakan
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telefon görüşmesi
telefon dolandırıcılığı
akıllı telefon
sabit telefon
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İngiliz basınından The Sun gazetesi, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın kişisel cep telefonu numarasının internette yayınlandığını bildirdi.Habere göre, şakacılar telefon görüşmesinin ses kaydını ve başbakanın telesekreterinin cevabını sosyal medyada yayınladı. Sunak Başbakan olarak seçilmesine rağmen yıllardır aynı telefon numarasını kullanıyordu. Kendisine yeni bir telefon numarası verilmesine rağmen eski telefon numarasını kullanmaya devam ettiği belirtilen Sunak'ı cep telefonundan arayan insanlar, numaranın hala kullanımda olduğunu belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20231019/israile-giden-ingiltere-basbakani-sunak-sizinle-birlikte-uzuluyorum-1076501305.html
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rishi sunak, ingiltere, başbakan, telefon, telefon görüşmesi, telefon dolandırıcılığı, akıllı telefon, sabit telefon
rishi sunak, ingiltere, başbakan, telefon, telefon görüşmesi, telefon dolandırıcılığı, akıllı telefon, sabit telefon
İngiltere Başbakanı Sunak'ın kişisel cep telefonu internete sızdırıldı
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Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak'ın kişisel cep telefonu internete sızdırıldığı belirtiliyor.
İngiliz basınından The Sun gazetesi, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın kişisel cep telefonu numarasının internette yayınlandığını bildirdi.
Habere göre, şakacılar telefon görüşmesinin ses kaydını ve başbakanın telesekreterinin cevabını sosyal medyada yayınladı. Sunak Başbakan olarak seçilmesine rağmen yıllardır aynı telefon numarasını kullanıyordu. Kendisine yeni bir telefon numarası verilmesine rağmen eski telefon numarasını kullanmaya devam ettiği belirtilen Sunak'ı cep telefonundan arayan insanlar, numaranın hala kullanımda olduğunu belirtti.