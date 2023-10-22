https://sputniknews.com.tr/20231022/ingiltere-basbakani-sunakin-kisisel-cep-telefonu-internete-sizdirildi--1076610526.html

İngiltere Başbakanı Sunak'ın kişisel cep telefonu internete sızdırıldı

İngiltere Başbakanı Sunak'ın kişisel cep telefonu internete sızdırıldı

Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak'ın kişisel cep telefonu internete sızdırıldığı belirtiliyor. 22.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-22T19:57+0300

2023-10-22T19:57+0300

2023-10-22T19:57+0300

gündem dişi

rishi sunak

ingiltere

başbakan

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akıllı telefon

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İngiliz basınından The Sun gazetesi, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın kişisel cep telefonu numarasının internette yayınlandığını bildirdi.Habere göre, şakacılar telefon görüşmesinin ses kaydını ve başbakanın telesekreterinin cevabını sosyal medyada yayınladı. Sunak Başbakan olarak seçilmesine rağmen yıllardır aynı telefon numarasını kullanıyordu. Kendisine yeni bir telefon numarası verilmesine rağmen eski telefon numarasını kullanmaya devam ettiği belirtilen Sunak'ı cep telefonundan arayan insanlar, numaranın hala kullanımda olduğunu belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20231019/israile-giden-ingiltere-basbakani-sunak-sizinle-birlikte-uzuluyorum-1076501305.html

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rishi sunak, ingiltere, başbakan, telefon, telefon görüşmesi, telefon dolandırıcılığı, akıllı telefon, sabit telefon