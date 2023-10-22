https://sputniknews.com.tr/20231022/ilkokuldaki-ataturk-bustunun-calindigi-iddiasi-1076600169.html
İlkokuldaki Atatürk büstünün çalındığı iddiası
İlkokuldaki Atatürk büstünün çalındığı iddiası
Ataşehir'de bir okuldan çalındığı iddia edilen Atatürk büstünün, götürüldüğü kurumda kullanıma uygun olmaması nedeniyle geri getirilerek okulun kapısının önüne... 22.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-22T11:49+0300
2023-10-22T11:49+0300
2023-10-22T11:49+0300
yaşam
istanbul
atatürk
büst
atatürk büstü
okul
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün bazı sosyal medya hesaplarından yapılan "Okuldan Atatürk büstü çalındı" yönündeki paylaşım üzerine harekete geçti.Ekipler, Atatürk büstünün İnönü Mahallesi'ndeki söz konusu ilkokulun bulunduğu caddenin üzerinde okul dışında durduğunu belirledi.Okul müdürü Y.G. ile irtibata geçen ekipler, Atatürk büstüne herhangi bir zarar verme durumu olmadığını, büstün başka bir kurumda kullanılmak üzere İlçe Milli Eğitim Şube Müdürüne verildiğini, götürülen kurumda kullanım alanına uygun olmaması üzerine geri getirilerek, müdür okulda olmadığından kapı önüne bırakıldığını tespit etti.
https://sputniknews.com.tr/20231020/turkiye-ve-azerbaycandan-ortak-tatbikat-mustafa-kemal-ataturk-2023-1076545693.html
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istanbul, atatürk, büst, atatürk büstü, okul
istanbul, atatürk, büst, atatürk büstü, okul
İlkokuldaki Atatürk büstünün çalındığı iddiası
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Ataşehir'de bir okuldan çalındığı iddia edilen Atatürk büstünün, götürüldüğü kurumda kullanıma uygun olmaması nedeniyle geri getirilerek okulun kapısının önüne bırakıldığı anlaşıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün bazı sosyal medya hesaplarından yapılan "Okuldan Atatürk büstü çalındı" yönündeki paylaşım üzerine harekete geçti.
Ekipler, Atatürk büstünün İnönü Mahallesi'ndeki söz konusu ilkokulun bulunduğu caddenin üzerinde okul dışında durduğunu belirledi.
Okul müdürü Y.G. ile irtibata geçen ekipler, Atatürk büstüne herhangi bir zarar verme durumu olmadığını, büstün başka bir kurumda kullanılmak üzere İlçe Milli Eğitim Şube Müdürüne verildiğini, götürülen kurumda kullanım alanına uygun olmaması üzerine geri getirilerek, müdür okulda olmadığından kapı önüne bırakıldığını tespit etti.