https://sputniknews.com.tr/20231022/ilkokuldaki-ataturk-bustunun-calindigi-iddiasi-1076600169.html

İlkokuldaki Atatürk büstünün çalındığı iddiası

İlkokuldaki Atatürk büstünün çalındığı iddiası

Ataşehir'de bir okuldan çalındığı iddia edilen Atatürk büstünün, götürüldüğü kurumda kullanıma uygun olmaması nedeniyle geri getirilerek okulun kapısının önüne... 22.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-22T11:49+0300

2023-10-22T11:49+0300

2023-10-22T11:49+0300

yaşam

istanbul

atatürk

büst

atatürk büstü

okul

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün bazı sosyal medya hesaplarından yapılan "Okuldan Atatürk büstü çalındı" yönündeki paylaşım üzerine harekete geçti.Ekipler, Atatürk büstünün İnönü Mahallesi'ndeki söz konusu ilkokulun bulunduğu caddenin üzerinde okul dışında durduğunu belirledi.Okul müdürü Y.G. ile irtibata geçen ekipler, Atatürk büstüne herhangi bir zarar verme durumu olmadığını, büstün başka bir kurumda kullanılmak üzere İlçe Milli Eğitim Şube Müdürüne verildiğini, götürülen kurumda kullanım alanına uygun olmaması üzerine geri getirilerek, müdür okulda olmadığından kapı önüne bırakıldığını tespit etti.

https://sputniknews.com.tr/20231020/turkiye-ve-azerbaycandan-ortak-tatbikat-mustafa-kemal-ataturk-2023-1076545693.html

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istanbul, atatürk, büst, atatürk büstü, okul